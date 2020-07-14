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農遊券首波登記截止！　「165.5萬人」人人有獎

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▲▼ 農遊券 。（圖／農委會提供）

▲農遊券今日中午抽獎。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

農委會配合振興三倍券，日前推出250元「農遊券」，500萬份分2梯次抽籤，第一波抽籤將於今（14日）登場，中午要抽出250萬份，根據農委會統計，截至昨天，有165.5萬人登記，可說是人人有獎，農委會提醒第二階段登記到7月18日，歡迎大家多多登記。

農委會表示，為配合行政院振興方案，農委會加碼堆出500萬張「農遊券」，每張面額250元，使用不分平假日但不找零，凡持有身分證國民或擁有居留證之非本國籍配偶，都有資格上網登記抽籤領取電子版農遊券，今日12時將抽出250萬份，7月19日中午12時也將以電腦亂數抽出250萬份，並於抽籤當日以手機簡訊通知中獎人票券連結。農遊券需在簡訊通知後60日內使用，請民眾務必注意使用時間。

請繼續往下閱讀...

農委會說明，為便利闔家出遊，服務孩童與長輩，農委會貼心設計1人可以代領2張，遊客只需到農業旅遊合作場域秀出QR Code即可抵用包括門票、餐飲、合作業者場內套裝行程、農業體驗與農漁特產伴手禮等服務或商品，當然也可以併同使用三倍券。目前全台有超過2千家農林漁牧業者加入農遊券消費抵用合作業者，農委會歡迎業者踴躍申請加入。

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