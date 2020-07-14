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快訊／立院失控群眾向警拋砸三角錐　包圍記者「架拐子」要求刪照片

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▲▼立法院外陳抗民眾搶記者相機刪照片。（圖／記者羅婉庭攝）

▲立法院外陳抗民眾搶記者相機刪照片。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨一級主管、青年團及民意代14日上午動員民眾前往立法院外場陳抗，要求民進黨退回監委名單，參與組織包括台北韓家軍、退休軍公教團體。過程中群眾情緒火爆，發生韓粉持三角錐砸警方，另一群民眾則與自由時報攝影記者發生衝突，記者遭架拐子、硬搶攝影器材要求刪除照片。

國民黨率陳抗民眾上午9點聚集於立法院群賢樓外（濟南路），針對監察院長與委員名單提出抗議，要求退回該提名名單。陳抗過程中，幾名民眾看到旁邊濟南長老教會牆上掛著挺港旗幟，直接爆怒嗆警，質問「為什麼挺香港的人在拒馬內！」。

隨後，一名自由時報記者突然被一名黑衣民眾架著脖子拉扯，要求刪除相片，表示他有肖像權，被失控民眾包圍的攝影記者遭逼問「是哪一家？」，他拿出證件表示自己是自由時報後，一名身穿藍色韓家軍衣服的男子即從背後攻擊他。

國民黨第一個陳抗戰結束於上午11點，時間一到，戰車帶領民眾依路權申請路線出發前往監察院，但在濟南路、中山南路口前遭警方阻擋，警民衝突一觸即發。民眾用力推擠拒馬、警方則在另一側力抗，避免群眾硬闖，經過國民黨議員與警方協調後，警方才撤走拒馬，讓戰車與民眾走上中山南路，前往監察院。

據指出，國民黨原預定路線是由群賢樓前往總統府，向總統在英文喊話抗議，再繞至監察院拋擲空寶特瓶，象徵「資源回收」，但因路權時間只申請到12點，最後將總統府路線取消，直接前往監察院。

▲▼立法院外陳抗民眾搶記者相機刪照片。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼立法院外陳抗民眾搶記者相機刪照片。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼立法院外陳抗民眾搶記者相機刪照片。（圖／記者羅婉庭攝）

▲立法院外陳抗民眾搶記者相機刪照片。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼立法院外陳抗民眾搶記者相機刪照片。（圖／記者羅婉庭攝）

▲立法院外陳抗民眾與警方發生推擠，上演拒馬大戰。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼立法院外陳抗民眾搶記者相機刪照片。（圖／記者羅婉庭攝）

▲身著韓家軍衣服的民眾作勢攻擊記者。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼立院外陳抗活動。（圖／記者羅婉庭攝）

▼抗議民眾對警方丟擲三角錐，多名員警跟記者都受傷。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼0714國民黨佔領立法院_場外員警受傷。（圖／記者黃國霖攝）

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