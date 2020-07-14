陳菊無緣上台報告備詢　立院17日照常行使同意權投票

▲立法院臨時會審查監察院長提名人陳菊資格，民眾黨團與聲援國民黨團。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會14日排定審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，陳菊於上午7時16分在民進黨立委的護送下，順利進入立法院議場，不過由於國民黨團持續佔領議場主席台，陳菊隨後於上午11時27分提前離開立法院。對此，民進黨團書記長鍾佳濱表示，若立法院全院委員會無法依時段完成審查，立法院會還是要收拾善後，17日還是要行使監察院人事同意權投票。

針對監察委員提名案，監察院長被提名人陳菊14日上午赴立院報告並備詢，而國民黨團清晨開始在青島東路側門築起人牆，但民進黨臨時轉換陣地，火速拆解藍營的防線，並且在短短5分鐘內，護送陳菊從鎮江側門入場。不過眼見國民黨立委持續佔領主席台，陳菊最後在部分民進黨立委的護送下，約於11時28分乘坐民進黨團總召柯建銘的座車快速離開立法院。

▲民進黨團召開「拋棄憲政義務，破壞立院審查」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



對此，民進黨團午間召開「拋棄憲政義務，破壞立院審查」記者會，黨團幹事長鄭運鵬表示，陳菊離開議場是「光明正大」，從議場後方的走廊走至青島東路的岡哨離開，國民黨自己不了解，也沒有關心議場外發生的事，國民黨只想製造衝突、當面羞辱陳菊，「看不到就不要隨便說人家落跑」。

鍾佳濱也批評，陳菊要來，國民黨不讓人家進來；陳菊要上台備詢，國民黨破壞講台；等到陳菊要離開，國民黨卻又說人家落跑，不清楚國民黨到底要搞什麼。

此外，有關台灣民眾黨團要求，陳菊仍須擇期至立院備詢，鄭運鵬則表示，立法院對於每一位被提名人的審查時間都已經明定，民進黨團都是守著已經通過院會的時間點，國民黨今天刻意製造最大程度的破壞，不只把質詢台與備詢台推倒，甚至還將線路剪掉，「這樣要怎麼詢答」。

鄭運鵬說，希望立法院議事單位盡快恢復需要的設備，國民黨搞破壞，民眾黨在旁邊講風涼話很輕鬆，「民眾黨在旁邊喊聲比較快，他們應該譴責的是國民黨團」。

鍾佳濱表示，立法院每個議程都規定得清清楚楚，什麼人可以質詢、詢答多少時間都按照規定，今天放棄自己權利的是破壞質詢的人，而不是應邀來備詢的人，民眾黨雖然沒有參與破壞，但是應該譴責國民黨，不可恢復的損失應該找國民黨團來負責。

▲陳菊離開立法院。（圖／讀者提供）



至於後續兩天的監察委員被提名人，能否如期進行審查備詢，鄭運鵬強調，還是希望立法院議事單位盡快恢復設備，「表定議程來得及的話就繼續詢答」，不過民進黨團不是議事單位，無法代替回答，但表訂就是17日要進行投票表決。

鍾佳濱則說，立法院全院審查會是替院會進行被提名人審查，若全院委員會無法依時段完成審查，院會還是要自行處理，這與法案三讀略為不通，同意權的行使就是以投票表決行之，先前的公聽會、審查會都是依照院會要求，「交給你的工作沒做完，院會還是要收拾善後」，因此17日還是要行使監察院人事同意權投票。

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