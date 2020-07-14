快訊／民眾黨立委赴總統府遞交陳情書：蔡英文應啟動修憲、廢除監察院　

記者陳家祥／台北報導

立法院臨時會14日上午排定監察院長被提名人陳菊接受審查，國民黨與民進黨在議場入口爆發激烈衝突，民眾黨則是前往總統府遞交建言書，呼籲蔡英文總統啟動修憲，廢除監察院、撤銷監委提名。

民眾黨立委賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如等人，14日上午從立院出發，步行前往總統府遞交建言書。

民眾黨建言書指出，角色定位上，監察院的定位不明、功能不彰，分割破壞國會調查權，致使監院成為政治打手，使三權分立的民主體制難以到位。

民眾黨強調，這次受提名人中，諸多人選皆有嚴重之爭議，早已折損監院之尊嚴，如陳菊院長被提名人未來將如何監察總統府私菸案及洩密案？高涌誠及蔡崇義被提名人又如何交代在「曲棍球」案上的司法干預？賴振昌被提名人的違建案、葉宜津、田秋堇、王榮璋等被提名人當初廢除考監之主張又將如何自圓其說？凡此皆凸顯出受提名人的荒謬性和適任性上的不足，並再次驗證監委可能只是政治的打手與酬庸肥缺。

同時，民眾黨強調，過半民眾不相信陳菊可以擔負撤查弊案的責任。因此，我們籲請蔡英文總統撤回任命，廢除考監。

民眾黨團總召賴香伶也表示，總統在臨時會貿然提出提名，她認為此舉極度不尊重國會，且沒有提出讓朝野能接受的名單，被提名人中很多也是遭到調查，到目前沒有人站出來釋疑、調整，「我們也想問，總統在提名時，是不是有些思慮不周？其中有些候選人都備受監察院彈劾糾舉，這份名單真的不適合、真的要退回！」

另一方面，在遞交陳情書後，民眾黨也將查封監察院的大看板，送進議場，還在看板噴上「廢、撤」，民眾黨立委邱臣遠高喊，「啟動修憲、廢考監、徹提名」。國民黨喊出在野合作，退回陳菊。