持續強化繩索裝備專研繩索救援技術　台南市消防局辦訓練

▲持續強化消防人員繩索裝備專研繩索救援技術，台南市消防局辦教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為強化救災能量及活用救災技巧，於2020採購一批繩索救援裝備，並於7月14日在消防局新化訓練中心，辦理繩索救援裝備器材教育訓練，以期同仁熟悉操作技能，提升人命救助之效率。

消防局將分階段辦理繩索救援裝備採購，3年內汰換各消防分隊之繩索裝備器材，目前已進入第2年汱換，各分隊繩索裝備器材預計於110年全面汱換完成。經過教育訓練充分發揮繩索裝備器材功能，讓分隊具備救助隊證照同仁能夠學以致用，克服各種救災現場地形障礙，減少無裝備救災風險及有效縮短救災時間。

消防局救助教官對於繩索救援運用有相當鑽研，利用本次採購教育訓練，擔任專業救助教官教導同仁繩索技術、安全確保、防墜及雙繩系統等基本觀念，並藉由現場實際架設救援系統操作進行模擬救援情境演練，期待同仁在執行任務時能以不變應萬變的方式熟悉救援繩索之運用，及整合出共同之繩索操作技術，並提升整體救災效率及維護個人救災安全。

台南市長黃偉哲表示，針對消防同仁增編超勤加班費、增加危險加級、購買第2套最高防護等級PBI消防衣、車輛破壞器材、建立消防衣除污清洗SOP機制…等，其中為提升繩索救援技術，增加繩索裝備及規劃救助師資訓練，積極參加繩索救援比賽，相互分享交流繩索救援技術，全面提升災害救助救災能力，不僅保障消防人員的安全，更是保護大台南市民的安全。

消防局局長李明峯指出，面對全球氣候變遷及變化莫測的天災人禍，消防人員學習繩索救援裝備可以確保消防人員執行任務安全，並且透過不斷精進繩索救援技術，在災害現場以最有效、最快速的救援方式完成人命救助任務，保護市民生命財產。

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