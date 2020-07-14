　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

持續強化繩索裝備專研繩索救援技術　台南市消防局辦訓練

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲持續強化消防人員繩索裝備專研繩索救援技術，台南市消防局辦教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲持續強化消防人員繩索裝備專研繩索救援技術，台南市消防局辦教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為強化救災能量及活用救災技巧，於2020採購一批繩索救援裝備，並於7月14日在消防局新化訓練中心，辦理繩索救援裝備器材教育訓練，以期同仁熟悉操作技能，提升人命救助之效率。

▲持續強化消防人員繩索裝備專研繩索救援技術，台南市消防局辦教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局將分階段辦理繩索救援裝備採購，3年內汰換各消防分隊之繩索裝備器材，目前已進入第2年汱換，各分隊繩索裝備器材預計於110年全面汱換完成。經過教育訓練充分發揮繩索裝備器材功能，讓分隊具備救助隊證照同仁能夠學以致用，克服各種救災現場地形障礙，減少無裝備救災風險及有效縮短救災時間。

▲持續強化消防人員繩索裝備專研繩索救援技術，台南市消防局辦教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局救助教官對於繩索救援運用有相當鑽研，利用本次採購教育訓練，擔任專業救助教官教導同仁繩索技術、安全確保、防墜及雙繩系統等基本觀念，並藉由現場實際架設救援系統操作進行模擬救援情境演練，期待同仁在執行任務時能以不變應萬變的方式熟悉救援繩索之運用，及整合出共同之繩索操作技術，並提升整體救災效率及維護個人救災安全。

▲持續強化消防人員繩索裝備專研繩索救援技術，台南市消防局辦教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，針對消防同仁增編超勤加班費、增加危險加級、購買第2套最高防護等級PBI消防衣、車輛破壞器材、建立消防衣除污清洗SOP機制…等，其中為提升繩索救援技術，增加繩索裝備及規劃救助師資訓練，積極參加繩索救援比賽，相互分享交流繩索救援技術，全面提升災害救助救災能力，不僅保障消防人員的安全，更是保護大台南市民的安全。

▲持續強化消防人員繩索裝備專研繩索救援技術，台南市消防局辦教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出，面對全球氣候變遷及變化莫測的天災人禍，消防人員學習繩索救援裝備可以確保消防人員執行任務安全，並且透過不斷精進繩索救援技術，在災害現場以最有效、最快速的救援方式完成人命救助任務，保護市民生命財產。

超級經典、一用上癮

ET快訊
全台首發「飛彈來襲」警訊！萬安演習13:30-14:00人車
首發現大屯山「火山通道」！岩漿流向曝光　3地區須警覺
雞排妹「被上下狂刷」！雙球抖動片…網狂按重播
想辦4G 499吃到飽還有機會！電信三雄都可線上秒辦
冷氣傳沙沙聲！半夜噴「10多隻飛天大蟑螂」　神人曝半小時解決
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東監理站提醒車用滅火器重要性　「拉、瞄、壓、掃」自救救人

又一個曬昏！花蓮翁步行遭烈日「曬癱倒路旁」　巡邏車送回家

持續強化繩索裝備專研繩索救援技術　台南市消防局辦訓練

不容暴力份子流竄到南投　集集警擴大臨檢+封閉式路檢

強力防制大型車內輪差事故　白河警交安宣導前進校園

避免重大刑案引發模仿效應　東港警威力掃蕩淨化治安

新北振興168「吃惜食抽好禮」　惜食分享餐廳抽獎活動開跑

桃園府會連袂參訪台南市　郭信良議長：相互學習加化交流

人本交通大改造　新北五股成泰路4段22巷口交通改善完工

12生肖為什麼老鼠排第一？　青埔芝芭里「鄉土文物館」報您知！

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

工地好聲音！水泥師傅工作嗨唱 滄桑嗓音+高顏值...網：出唱片！

假JJ林俊傑送百萬禮物稱卡海關 妙齡女拿「土地權狀」貸款險遭騙

屏東監理站提醒車用滅火器重要性　「拉、瞄、壓、掃」自救救人

又一個曬昏！花蓮翁步行遭烈日「曬癱倒路旁」　巡邏車送回家

持續強化繩索裝備專研繩索救援技術　台南市消防局辦訓練

不容暴力份子流竄到南投　集集警擴大臨檢+封閉式路檢

強力防制大型車內輪差事故　白河警交安宣導前進校園

避免重大刑案引發模仿效應　東港警威力掃蕩淨化治安

新北振興168「吃惜食抽好禮」　惜食分享餐廳抽獎活動開跑

桃園府會連袂參訪台南市　郭信良議長：相互學習加化交流

人本交通大改造　新北五股成泰路4段22巷口交通改善完工

12生肖為什麼老鼠排第一？　青埔芝芭里「鄉土文物館」報您知！

馬祖首座跨海大橋大坵橋估111年完工　徐國勇：觀光交通不再受海象影響

不要白跑一趟！三倍券地圖明上線　「郵局存量」一查就知道

「抖森」終於遇到真愛！湯姆希德斯頓爆同居小3歲女星　低調護戀情「想定下來」

Wedbush調高蘋果目標股價至450美元！預估iPhone12在9月推出　10月出貨　　

中職／12日猿象收視全台第4　陳禹勳三振江坤宇創高點

屏東監理站提醒車用滅火器重要性　「拉、瞄、壓、掃」自救救人

快訊／女兒競選總部變賭場！高市前立委徐志明被帶回　警抓一遊覽車賭客

淑女柴玩個玩具秒變「惡靈鬼娃」嚇壞爸　網笑：快拿肉肉驅邪！

INFINITE社長喝醉「打優賢帽子、說聖圭臉糟糕」　10天後登報遭批：瘋了吧

為陳菊抱屈　蘇貞昌：對於人權她一定有比別人更深刻的體驗跟貢獻

地方熱門新聞

12生肖老鼠排第一　芭里文物館報您知

全國優質東方美人茶賽　他拿前三名

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商認了

朝鑾轎鞠躬55下白沙屯媽被感動

沙鹿男女攔轎！媽祖停20秒甩尾繞路

特勤部隊退伍　李建宏種植安全的白甘蔗

萬安43號演習　人車不管制

法鼓山迴向「大悲咒」念6百萬遍

打造低碳城市　嘉市環市自行車道主線全長25公里

南投縣議員陳昭煜停職　王秋淑遞補缺額

芒果爺爺現身「要500元我沒給」遭砸頭

強力防制大型車內輪差事故

國民黨吉安鄉黨部已標售面臨搬遷　支持者感傷

桃園府會連袂參訪台南市

更多熱門

相關新聞

夫婦攀登瑪家笠頂山　婦落單迷路消防救人

夫婦攀登瑪家笠頂山　婦落單迷路消防救人

屏東市林姓婦與先生等人10日偕同攀登屏東縣瑪家鄉笠頂山，因落單迷路，屏東縣政府消 防局獲報，出動10多位救難人員攜帶救難器材前往搜尋，經兩個多小時，利用林婦手機定位，將她尋獲鄉，平安救下山。

女攀嘉明湖送醫！消防員救援摔傷留原地

女攀嘉明湖送醫！消防員救援摔傷留原地

惡鄰居樓梯間堆滿鞋　一通電話檢舉最高罰20萬

惡鄰居樓梯間堆滿鞋　一通電話檢舉最高罰20萬

台南市消防局辦理領犬員訓練

台南市消防局辦理領犬員訓練

烏龜過馬路超多車　她衝去救援

烏龜過馬路超多車　她衝去救援

關鍵字：

繩索裝備專研繩索救援消防局

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

蔡桃貴被反鎖在廁所　二伯爬窗「20秒驚魂」畫面曝

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

試管3次才生下！23歲獨生女撞山慘死　父淚求：讓女兒漂亮離開

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面