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夫婦攀登屏東縣「公教山」　婦落單迷路…消防手機定位找到人

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▲屏東市林姓婦人和先生攀登瑪家鄉笠頂山迷路，屏東縣政府消防局消防人員順利搜獲 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市林姓婦人和先生攀登瑪家鄉笠頂山迷路，屏東縣政府消防局消防人員順利搜獲 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市林姓婦與先生等人10日偕同攀登屏東縣瑪家鄉笠頂山，因落單迷路，屏東縣政府消 防局獲報，出動10多位救難人員攜帶救難器材前往搜尋，經兩個多小時，利用林婦手機定位，將她尋獲鄉，平安救下山。

▲屏東市林姓婦人和先生攀登瑪家鄉笠頂山迷路，屏東縣政府消防局消防人員順利搜獲 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲消防人員漏夜找人。

屏東縣政府消防局昨天下午17時15分接獲瑪家鄉佳義派出所轉報轄內笠頂山登山客迷途案，據報現場為一對夫妻於昨日15時前往瑪家鄉笠頂山登山，50多歲的林姓妻子不慎落單迷路，請求協助。

消防局獲報立即派遣第一大隊、特搜大隊、瑪家分隊及泰武分隊共計6車14人上山搜救，由第一大隊長陳弈擔任現場指揮官，指揮科值勤員除線上指導迷途者回報所在地座標提供給現場搜救人員外，並告知其勿移動位置，於原地等待救援。

於晚上20時48分瑪家分隊回報尋獲失聯者並將其帶下山，無人受傷，任務順利完成，林婦對救難人員及時救援，相當感激。

笠頂山位於瑪家鄉佳義村內，海拔有659公尺，由於登山客職業以上班族為主，贏得「公教山」名號。假日常吸引許多民眾攀登，成為屏東地區熱門登山景點。

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