金髮重機妹「時速160km撞進拖拉機」　躺地扭曲屍拉長血痕…嚇壞路人！

▲俄羅斯一名女重機車手高速衝撞拖拉機慘死。（圖／翻攝自Ласточка）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯雅羅斯拉夫一名熱愛騎乘重機的金髮辣妹，在當地時間11日原想趁著好天氣在莫斯科郊區遛車，未料卻在快速道路上因為速度過快、又分心，以時速160公里的狀態，直接狠撞路邊的拖拉機，連人帶車在路上劃出長長的血痕，當場慘死。

綜合俄媒報導，名為妮基媞娜（Ksenia Nikitina）的女子，相當熱愛騎重機，享受飆風快感，平時也都跟車友相聚，IG上可以看出她對於重機的熱愛，然而就在案發當天，想趁著天氣好騎上一圈，未料卻在路上發生意外，妮基媞娜的朋友貝洛夫（Georgy Belov）表示，「她平時騎車不是很冒險的人，很明顯就有事情讓她分心了」。

據悉，妮基媞娜過去在騎車時，都做足所有準備，注意力相當集中，但未料這次卻以時速160公里的速度，直接撞上路上的拖拉機。貝洛夫表示，「如果這台拖拉機換成一般的轎車，或許她就不會死了」。

而在事故現場，場面也令人怵目驚心，長長一條血痕可以看出妮基媞娜的傷勢很重，加上煞車痕也相當明顯，可以看出當下她幾乎來不及反應。妮基媞娜在俄羅斯重機界中相當受歡迎，時常可以看到她分享摩托車的內裝，Youtube上也有將近4萬粉絲。

不少粉絲得知消息，也紛紛湧入IG悼念，「這樣熱血、熱愛重機的你，準備到天上繼續騎車」、「謝謝你讓我更了解重機的世界」、「這麼美的你，我們會想念」。

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