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《博恩夜夜秀》收錢不講「根本原因」曝！　管中祥踢爆：擔心影響生意

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▲▼ 韓國瑜、蔡英文《博恩夜夜秀》價碼公開。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

▲韓國瑜上《博恩夜夜秀》畫面。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

記者蔡儀潔／綜合報導

監察院日前意外曝光總統蔡英文和韓國瑜，都曾付費網路節目《博恩夜夜秀》。對此，中正大學傳播系副教授管中祥認為，雖自稱娛樂節目，但邀請了政治人物上場，就和公共事務有關，「你清楚一旦告訴大家：『今天進來看節目的觀眾跟上台的來賓，我都有收錢！』會影響生意，所以你一開始不會說。」

▲▼ 韓國瑜、蔡英文《博恩夜夜秀》價碼公開。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

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▲蔡英文上《博恩夜夜秀》畫面。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

管中祥近日在臉書PO文指出，《博恩夜夜秀》邀請了政治人物上場，就和公共事務有關，最起碼應懂得自我揭露與自律，社會也會以較高的標準看待，更何況節目也常常以針貶政客、批判時事之姿作為賣點，而觀眾買票進場看節目，還因為其無形中建立起的公信力與影響力，「這是你的『品牌』，也是對你的信任，因為信任才買你的商品。」

「這點，相信你應該是清楚的」，管中祥接著表示，博恩同時也清楚，一但揭露，觀看人數就會減少，更清楚一但告訴大家「今天進來看節目的觀眾跟上台的來賓，我都有收錢！」會影響生意，所以一開始不會說。

管中祥最後強調，不該用「娛樂」規避一切，這跟許多綜藝節目辯稱「只是為了節目效果」，沒什麼兩樣；「娛樂」可以發大財，也會有政治影響力，不只是為了商業利益、觀眾開心，也會帶動政治風向，影響政治決定，不可不慎，「我們也必須嚴肅看待這樣的節目。」

▲▼監察院公布政治獻金收支結算表，只見韓國瑜和蔡英文都有付錢給《博恩夜夜秀》。（圖／翻攝自監察院網站）

▲監察院公布政治獻金收支結算表，只見韓國瑜和蔡英文都有付錢給《博恩夜夜秀》。（圖／翻攝自監察院網站）

對於韓國瑜、蔡英文自費上《博恩夜夜秀》一事，博恩和製作人謝政豪在臉書回應，「上《博恩夜夜秀》當然要收費，不然我國小的同學的舅舅的柴犬的寵物醫生的室友也想上啊！《博恩夜夜秀》是娛樂節目，只是題材比較政治，2019至2020年選戰期間，藍綠白黃橘的錢都有收。」對實際數字則不予評論。

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