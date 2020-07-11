蔡英文、韓國瑜付錢上《博恩夜夜秀》　呱吉：「未揭露利益」是道德瑕疵





▲台北市議員邱威傑。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

監察院10日公開第15任總統、副總統選舉政治獻金收支結算表，只見當時角逐總統大位的國民黨候選人、前高雄市長韓國瑜支付2筆共31.5萬元費用給網路節目《博恩夜夜秀》，總統蔡英文卻只支付13萬1040元，雙方價碼差了2倍左右。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑認為，博恩在節目中做業配，如果沒有揭露利益，「就是道德瑕疵。」

根據監察院最新公告的2020總統大選政治獻金收支結算表顯示，韓國瑜在2019年11月25日支出給《博恩夜夜秀》共9萬4500元，用於播送、傳送或刊登宣傳廣告，同年12月17日再支出22萬500元，為委託辦理研究、評估、調查、設計或規劃。

而曾經在2019年4月上《博恩夜夜秀》的蔡英文，則是於同年5月14日支付13萬1040元用於節目專訪。

▲監察院公布政治獻金收支結算表，只見韓國瑜和蔡英文都有付錢給《博恩夜夜秀》。（圖／翻攝自監察院網站）

對此，製作《博恩夜夜秀》的薩泰爾娛樂公司10日表示，上《博恩夜夜秀》當然要收費，「《博恩夜夜秀》是娛樂節目，只是題材比較政治，2019至2020年選戰期間，藍綠白黃橘的錢都有收。」

面對博恩收費爭議，邱威傑10日晚間在臉書上提到，目前各大新聞台、平面媒體與報紙還是有業配陋習，而且拒絕做利益揭露，以這個標準來看，博恩節目做業配並沒有任何觸法的疑慮，事實上連現任總統都花了13萬，應該沒人懷疑這一點。

邱威傑說，但是依照他個人看待媒體的標準，認為「利益揭露」仍然是必要的，「沒做，就是道德瑕疵」。這點放在博恩的節目上，他的確感到遺憾，但並不反對博恩或任何類似節目收錢做廣告。

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▼薩泰爾娛樂公司回應韓國瑜、蔡英文自費上《博恩夜夜秀》。（圖／翻攝自薩泰爾娛樂臉書粉專）

▼台北市議員「呱吉」邱威傑談博恩收費事件。（圖／翻攝自邱威傑臉書）