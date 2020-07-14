「我上博恩也沒付費！」　高嘉瑜PO晚餐照：上館長節目都滿載而歸





▲高嘉瑜上館長節目。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書粉專，下同）

記者袁茵／台北報導

監察院10日公開政治獻金收支結算表，意外曝光總統蔡英文和前高雄市長韓國瑜都曾付費上網路節目《博恩夜夜秀》，引發網友討論節目收費一事。立委高嘉瑜13日表示，自己上《博恩夜夜秀》並沒有付錢，還透露自己上網紅館長陳之漢的節目，不但沒有付錢，還能得到一堆產品。

高嘉瑜13日於臉書上傳一系列她和館長的照片。高嘉瑜表示，每次上館長節目都是滿載而歸，到林口已經晚上8時左右，館長得知她還沒有吃晚餐，立刻請廚師準備好吃的炒飯跟雞肉。

高嘉瑜回憶道，上次館長也送她洗髮精、沐浴乳，自己至今還在每天使用，今天她與助理又收到各兩大瓶，「館長不僅從未收費，還每次都送一堆產品。我上博恩夜夜秀也沒付費喔！」

關於上節目付費爭議，起因為監察院10日公告2020總統大選政治獻金收支結算表。根據監察院資料顯示，韓國瑜在2019年11月25日支出給《博恩夜夜秀》共9萬4500元，用於播送、傳送或刊登宣傳廣告，同年12月17日再支出22萬500元，為委託辦理研究、評估、調查、設計或規劃；而曾經在2019年4月上《博恩夜夜秀》的蔡英文，則是於同年5月14日支付13萬1040元用於節目專訪。

蔡英文、韓國瑜付費上《博恩夜夜秀》，引發網友質疑，為當時正在角逐總統大選的政治人物業配，是否應揭露利益？而製作《博恩夜夜秀》的薩泰爾娛樂公司10日表示，上《博恩夜夜秀》當然要收費，「《博恩夜夜秀》是娛樂節目，只是題材比較政治，2019至2020年選戰期間，藍綠白黃橘的錢都有收。」

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