馬英九70大壽收馬頭蛋糕　吳敦義、千名網友祝賀

▲馬英九收到粉絲送的馬頭造型蛋糕。（合成圖／記者張一中攝、翻攝馬英九臉書）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九13日下午在臉書PO出一張「馬頭造型」蛋糕，並表示自己70歲了。貼文發布一小時後，吸引2000多名網友留言祝賀，前黨主席吳敦義也留言祝福生日快樂。

馬英九2011年就曾透露，不特別辦慶生活動，大多是回家陪媽媽吃飯，「因為，我覺得每一個人出生的時候，都是媽媽最辛苦的時候」，所以在生日時，要特別謝謝媽媽，多陪陪媽媽。

儘管馬英九對於生日相當低調，但仍有熱情粉絲送上馬頭造型蛋糕。馬英九13日在臉書分享，並直呼蛋糕造型超可愛。他表示，「謝謝大家的祝福」、「人生七十才開始」。貼文發布一小時後，吸引2000多名網友留言祝賀，吳敦義也留言「祝福馬總統生日快樂」。

▲羅智強、鄭正鈐與參與未來沙龍工作坊的青年幫馬英九暖壽。（圖／翻攝自馬英九臉書粉專）

馬英九執政時期的發言人、現台北市議員羅智強10日與立委鄭正鈐帶領一群參與「未來沙龍工作坊」的年輕朋友，提前為馬英九慶祝70大壽，除了送上蛋糕，也喊話「一定要大聲的對馬總統說，正道不孤，馬總統，我們以你為榮，祝馬總統，生日快樂」。

羅智強13日透過臉書再度祝福馬英九，他說，今天是馬英九70歲生日，路遙知馬心，看盡蔡英文這些年的囂張濫權、踐毀民主法治，更加確信時間必站在道理的這一邊，「而還馬英九公道者，必蔡英文！」