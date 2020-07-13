獨／罷免陳致中理由書6點搶先曝光！第一點不意外　網友秒懂「法院認證」

▲罷免陳致中團體列出罷免理由書共6點 。（圖／記者洪靖宜攝）

地方中心／高雄報導

高雄市前市長韓國瑜遭到罷免後，綠營多位市議員接連都要面臨罷免，其中除了時代力量的黃捷之外，前總統陳水扁的兒子陳致中（前鎮、小港區市議員）也要被罷免，現在罷免理由書曝光，第一點就是「陳致中君於2010年爆出嫖妓案，且為法院認證」。

罷免陳致中團體列出了罷免理由書總共6項理由，第一項就是要公評他的私德，其中談到「陳致中於2010年爆出嫖妓案，且為法院認證，非但沒向社會大眾說明，且未對家庭表達歉意。如此將嫖妓當成理所當然，嚴重顛覆社會道德價值觀，且身為高雄市議會教育委員會委員之一，如此行徑，該讓廣大父母如何教育下一代？其行為似乎已在用行動告訴所有下一代：男人應該要嫖妓、女人應該要賣身？

▲罷免陳致中連署處 。（圖／記者吳奕靖攝）

另外還有針對陳致中的當初的選舉政見「台灣一邊一國」以及「主張扁案是政治事件，應予平反」，罷免理由書裡頭就談到無關市政，而第一條都是中央職權，無法對前鎮、小港居民有生活、就業、經濟上的幫助。唯有對於「釋放阿扁」這個政見有「極度」落實。

第三項是之前因貪汙判決確定，迄今仍未歸還貪汙款項。之前陳致中在陳水扁貪汙案中曾坦承將歸還貪污款項18.7億元，可是到現在還未沒見到歸還。第四點是登革熱病媒蚊防治不力：「前鎮、小港二區，每逢夏日，登革熱疫情均相當高漲，今年韓前市長卸任前已做完第一階段清淤的工作，但未見陳議員有任何跟進的作為，這是要前鎮小港大規模爆發疫情才要動作嗎？作為第十選區議員不先為前鎮、小港多尋求福利，其心態可議」。

第五點是看重政黨、黨團更甚於市政：「其積極參與民進黨黨務心不在高雄，更遑論要在高雄扎根。陳議員現任凱達格蘭基金會執行長、新臺灣國策智庫執行長，均為民進黨有關機關，在高雄市有甚麼在地職務？為高雄市的整體發展，參與了多少？一個只想把高雄當跳板的議員，不是我們所期待的」。

最後一點更是點名「陳致中議員住在鼓山區美術館園區豪宅，卻來前鎮小港選議員」。罷免團體提出：「陳議員有住過前鎮、小港嗎？沒有！到今天雖戶籍在第十選區，但其居住地是在鼓山區美術館周圍高級豪宅內。他會明白前鎮、小港的需要嗎？他知道我們的生活困難嗎？陳致中議員靠著他貪污的父親、他自己是幫凶，整天吃香喝辣，每天當著公子哥，他會知道多少勞工群眾的需要？我們不需要一個靠爸族，我們需要可以與我們站在一起的民意代表」。

▲不知名人士送的罷中小物。（圖／記者許宥孺翻攝）