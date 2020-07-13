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台南市治安滿意度六都第一...市警局長卻遭撤換　警界為周幼偉叫屈

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▲台南市警局長周幼偉勇任事，對台南市治安、交通維護不遺餘力，卻傳將遭警政署拔官，令警界基層不平。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局長周幼偉勇於任事，對台南市治安、交通維護不遺餘力，卻傳將遭警政署拔官，令警界基層不平。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

近期高雄舞廳發生殺人命案、台南市發生兩派人馬敬酒糾紛之槍擊案，引發行政院長蘇貞昌震怒，認為地方警局防治治安不力，影響民眾治安觀感，中央認為高雄市和台南市2位直轄市警局長是地方治安首長，應勇於承擔責任，警政署13日下午證實，已報請內政部職務調整，也就是南、高2位市局長將遭「拔官」。

警政署指出，近期舞廳發生槍擊和殺人命案，確已影響民眾治安觀感，高雄市和台南市二位局長是地方治安首長，應勇於承擔責任，警政署已報請內政部，將高雄市警局長李永癸、台南市警局長周幼偉等2名三線三星局長職務調整。

警政署表示，已於7月11日通令各警察機關加強掃蕩黑幫、非法槍械及相關酒店、舞廳等夜店，進行高頻率密集性臨檢等治安強化作為。警政署強調，國人對於社會治安及安全生活的殷切期盼，是警方責無旁貸的責任。各警政首長要主動積極率領所屬期前檢視潛藏治安因素，事先防制且下定決心讓黑道幫派或是夜店業者為破壞治安付出慘痛代價。

台南市警局長周幼偉稍早指出，他目前沒有接獲有關職務異動的通知，他不知消息從何而來。台南市警局則發布聲明指出，會持續為台南治安打拼，至於周幼偉局長並無被告知有要異動的消息。

據了解，台南市之前發生兩派人馬因敬酒發生糾紛，雙方在市警五分局及六分局轄區發生槍擊案，案發後2案4名犯嫌，在警方全力查緝的強大壓力下，都各自帶改造手槍、改造衝鋒手槍與子彈向警方投案，可以說都有破案，且警方正擴大偵辦，追查其他共犯及槍械來源中。

據了解，在台南市長周幼偉領導下，2019年1到11月每10萬人口刑案發生數六都中僅次於台北市，但治安滿意度榮獲六都第一。全般刑案發生數由2011年26308件下降到2019年22790件，破獲率由69.9％提升至90.4％。打詐成效方面，2019到11月，攔阻民眾被害件數868件、攔阻款項1億581萬5392元。其中金融機構及超商通報攔阻民眾被害件數504件、攔阻被害款項共計6830萬2756元，較去年同期增加227件、2674萬6793元，攔阻件數六都第一。日前民調中，台南市治安滿意度也是以85.9％獲得六都第一。

如今僅因發生槍擊案，除未吃案，且積極偵辦破案，就被中央指稱「防治治安不力，影響民眾治安觀感」欲將台南市警局長周幼偉拔官，引起台南市警界一片譁然，認為這樣處置無法讓人信服！台南警界一面倒為周幼偉抱屈不平，警界人士指出，這樣的處置除當事人情何以堪，更會打擊台南市警方士氣，希望警政高層深思。

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