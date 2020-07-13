「告訴媽媽，她會被車子撞死！」高雄無照教保員遭爆虐3歲童　幼兒園回應了

▲高雄鳳山區幼兒園遭家長控訴虐3歲童，造成孩子情緒不穩。（圖／記者洪正達攝，照片經變色處理）

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

又有幼兒園虐童！一名媽媽在臉書《靠北惡質幼稚園》控訴，不到3歲的的兒子在高雄市鳳山區某間幼兒園就讀後，經常受到楊姓老師的暴力對待，不僅「捏、壓、打、抓」，疑似情緒失控。對此，高雄市教育局已經介入處置，而幼兒園園長也回應了。

這名媽媽在貼文中指出，孩子在2019年9月9日入園後，常常會一直摳手指，每天都會問她，「媽媽你愛我嗎？」孩子還會說，「在學校哭哭讓老師生氣或是做不乖的事被處罰！」此外，孩子半夜睡覺經常不安穩，常常爬起來大哭。

直到4月中，老師陸續向她反應孩子在校無法配合上課、情緒易失控，看了錄影畫面，卻發現學校慶生影片中，孩子頻頻作嘔渾身不對勁，起初她以為是孩子太調皮所致，還向老師不斷道歉說會多注意，孰料，某次在家慶生時，孩子卻一聽到生日快樂歌，就頻頻大嘔吐，不斷跟她說「媽媽你不要保護我」，孩子情緒激動的模樣，嚇到她。

因此5月5日她便請園方查看監視器，並辦理退學，詢問老師為何孩子聽到生日歌會嘔吐，園方並未回應，當天甚至想違規收取教材費2500元，5月8日，她到校看監視器時，卻因畫面模糊而無法清楚查看，園方、老師也不斷表示，沒有動過手腳，希望她可以相信。

到了5月9日，孩子向她表示，「不喜歡楊老師、顏老師，因為做不乖的事會被逼逼然後處罰」，情緒變的激動，撕東西丟東西，暴力，說自己很生氣不想去罰站，要冷靜一下！然而，她睡前和孩子唸「別讓鴿子太晚睡」的故事書時，孩子竟透露出老師恐嚇，「若在學校處罰回家告訴媽媽，媽媽出去會被車子撞死」，重複2次這段話，讓她嚇傻，認為孩子不到3歲，老師憑什麼心態要恐嚇，「好好的一個孩子，被妳們嚇成這樣！」

離開學校後，小孩看到幼兒園的學習單，情緒激動生氣吼叫，把學習單咬爛撕爛，還向她表示，在學校不開心，老師都一直罵他、逼逼做不乖的事，說要當警察北北把楊老師抓起來，因為楊老師都一直罵他，然後開始做出「楊老師怎麼捏他壓他打他抓他，還對他大聲講話」。

▲家長列出5點控訴幼兒園虐童（圖／翻攝臉書《靠北惡質幼兒園》）

對此，高雄市教育局表示，確實在5月11日接獲民眾陳情並到原查察，經調閱監視器畫面查證，發現該園確有不當管教情事，且禁用未具教保服務人員資格者從事教保服務。已依幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例規定，要求園方限期改善並裁罰園方及行為人各新台幣6千元，另該園人員不當管教行為涉及兒少法，已移由社會局調查，並針對家長與幼兒提供心理諮商及法律諮詢。此外，教育局於7月7日再次到園複查，發現該園仍有進用未具教保服務人員情事，經限期改善未改善，將依法加重裁罰。

該所幼稚園園長表示，目前全力接受教育局和社會局的調查，政府單位若認為楊老師需要接受裁罰的話，幼稚園也會這麼做，如果不是事實的部分，也會保留法律追訴權。至於有網友在臉書上表示要起底幼稚園，園長表示：「大家都很戰戰兢兢，今天還有人講要對孩子怎麼樣。」