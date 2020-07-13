　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄自助餐回鍋油「比機油黑」！衛生局出重手了　業者喊冤：每天都換　

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼自助餐作業場所炸油檢測。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局13日上午到店家進行稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄一名男網友在《爆料公社APP》控訴，2019年11月到楠梓區某家自助餐上班，怎料炒菜油竟是回鍋油，「（就職）八個月當中，除了除了過年時段跟偶爾幾次有正常換新油外，基本上就是舊油加新油，基本上沒在清洗」。對此，高雄市衛生局13日上午主動到店家進行稽查，發現業者確實有違反食安法行為，命令業者限期改善，複查若再不合格可依法裁罰6萬元罰鍰。

▲男子控訴自助餐老闆娘為省成本，要求用回鍋油炒菜給客人吃。（圖／翻攝自《爆料公社APP》）

請繼續往下閱讀...

▲男子控訴自助餐老闆娘為省成本，要求用回鍋油炒菜給客人吃。（圖／翻攝自《爆料公社APP》）

高雄市衛生局食品衛生科代理科長李欣南表示，13日衛生局派員到該家自助餐進行稽查，主要檢查環境衛生、設備，並以總極性化合物檢測棒檢測油脂之總極性化合物百分比是否符合標準25%。

▲▼高雄市衛生局食品安全衛生科代理科長李欣南。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市衛生局食品安全衛生科代理科長李欣南。（圖／記者吳奕靖攝）

李欣南指出，現場稽查結果顯示，店家冰箱溫度顯示器故障且無設溫度計、食材無覆蓋、作業場所清潔度不足，至於油脂檢測部分，店家使用油炸過後再作為炒菜用油，總極性化合物13.5%是規定，但是油炸用油為34.5%，超過25%以下標準。衛生局以違反食品安全衛生管理法第8條規定，限業者於7月30日前改善完成並進行複查，屆時再不合格可依法處以6萬元以上罰鍰。

李欣南表示，業者自述，每天都有固定換油，但可能較未注意。李欣南也建議，業者可採用簡單的酸價測試紙，觀察油脂顏色變化，另油溫在170度以下就出現冒煙狀態，或是油炸鍋油的起泡面積已達油炸鍋的2分之1，就應立即換油。

▲▼高雄市衛生局13日上午到店家進行稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局13日上午到店家進行稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄市衛生局13日上午到店家進行稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

ET快訊
試管3次才生下…23歲獨生女搭男友車爆頭亡　父淚求：回復女兒
快訊／高雄、台南警察局長遭拔官　接任人選出爐
雞排妹信義區穿極細肩爆乳裝　同居男室友意外現身
快訊／國道1號車禍！國光客運撞拖板車　13人緊急送醫
快訊／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！　高雄、台南市警察局長遭拔官
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爬樓梯5樓「拿到500元小費」！外送員爽握鈔票自拍　網羨慕：爬2年都沒收過

公司裁員老婆跑！侏儒父咬牙拉拔「被遺傳的女兒」　還幫老農把水果賣掉

本世紀第三亮彗星報到！木星、土星將達「衝」位置

桃園再確診1例日本腦炎　水電工轉加護病房「家附近有鴿舍」

以團隊為榮、以東森為傲！東購客體中心客服之星廖怡卉

高雄自助餐回鍋油「比機油黑」！衛生局出重手了　業者喊冤：每天都換　

「3客嗑壽司霸王餐」抓1點逃漏洞…店員心酸收空盤　台中妹轟：不要臉

全聯推「90抽衛生紙」一生！第17抽遇見「不會還的人」...網笑翻：第1抽應該破掉吧

宣導戲水安全！　海科館志工「化身人魚」悠游水中

手機打字「22弄」選字建議超魔性…她看呆！網試輸入笑炸：太忙了吧

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

爬樓梯5樓「拿到500元小費」！外送員爽握鈔票自拍　網羨慕：爬2年都沒收過

公司裁員老婆跑！侏儒父咬牙拉拔「被遺傳的女兒」　還幫老農把水果賣掉

本世紀第三亮彗星報到！木星、土星將達「衝」位置

桃園再確診1例日本腦炎　水電工轉加護病房「家附近有鴿舍」

以團隊為榮、以東森為傲！東購客體中心客服之星廖怡卉

高雄自助餐回鍋油「比機油黑」！衛生局出重手了　業者喊冤：每天都換　

「3客嗑壽司霸王餐」抓1點逃漏洞…店員心酸收空盤　台中妹轟：不要臉

全聯推「90抽衛生紙」一生！第17抽遇見「不會還的人」...網笑翻：第1抽應該破掉吧

宣導戲水安全！　海科館志工「化身人魚」悠游水中

手機打字「22弄」選字建議超魔性…她看呆！網試輸入笑炸：太忙了吧

秦嵐洩白皙腿根演繹「高級藍」洋裝　溫柔雙眸宛如富察皇后

新光三越用振興券買Dyson回賺8千元　飛利浦氣炸鍋現省4500

快訊／兇煞舞廳外3刀放血奪命害拔官　高市警局長李永癸回應了

台南市治安滿意度六都第一...市警局長卻遭撤換　警界為周幼偉叫屈

爬樓梯5樓「拿到500元小費」！外送員爽握鈔票自拍　網羨慕：爬2年都沒收過

公司裁員老婆跑！侏儒父咬牙拉拔「被遺傳的女兒」　還幫老農把水果賣掉

月付美寄宿家庭4萬元...侯昌明女爆「最慘一餐」　曾雅蘭好心疼

中職／下半季上一軍嗎？　林哲瑄挑戰悍將校草三連霸

本世紀第三亮彗星報到！木星、土星將達「衝」位置

桃園再確診1例日本腦炎　水電工轉加護病房「家附近有鴿舍」

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

比醫生好賺！這一行月入20萬...全台僅200人

自助餐「油比機油還黑」...連老闆娘都不敢吃

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

當兵「這兩大習慣」退伍後很難改掉！

搭9小時車！羅小妹凌晨4點現身回鑾路上

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

「蘇花比北宜可怕」她目睹紅車黏山壁再回頭：雞皮疙瘩

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

更多熱門

相關新聞

南北大不同！月賺5萬　高雄子民住市區3房、北部人選蛋殼

南北大不同！月賺5萬　高雄子民住市區3房、北部人選蛋殼

日前《ETtoday新聞雲》曾報導，有北部月薪5萬元的民眾在網路上詢問買房，遭到網友勸退，不過月薪5萬元在台北和高雄可是大不同，以每個月拿出一半當作房貸月付金額估算，在高雄可以在市區的三民、前鎮、甚至鼓山外圍買到3房，但在北部只能在淡水新市鎮或八里碰碰運氣。

高雄無照教保員虐3歲童　幼兒園回應了

高雄無照教保員虐3歲童　幼兒園回應了

罷免陳致中理由書6點搶先曝光！第一項「法院認證」

罷免陳致中理由書6點搶先曝光！第一項「法院認證」

即／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！高雄、台南警局長同遭拔官

即／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！高雄、台南警局長同遭拔官

阿北電動車沒電停住　正妹實習警熱心助人

阿北電動車沒電停住　正妹實習警熱心助人

關鍵字：

高雄自助餐衛生局稽查食安法機油

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

八點檔天王爆吃軟飯！

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

股災all in台積電　3個月賺650萬

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面