【黃寶慧】慧眼看天下／中印衝突趨緩　一通視訊電話兩軍後撤！？　施孝瑋：雙方可能已開多次會前會

新聞節目中心／綜合報導

中印兩國從5月開始就在邊境衝突不斷，6月15號更是發生了死亡衝突，讓兩國關係相當緊張，但劍拔弩張的氣氛，在7月5號卻出現了戲劇性的轉折。當日晚間中印舉行了，自從對峙以來最高級別的視訊會談，由大陸外交部長王毅，和印方國家安全顧問多瓦爾展開對話，雙方也很快達成共識。在對話結束後，解放軍連夜從對峙地點加勒萬河谷，舉兵後撤了1到2公里，印軍也響應，把軍隊後撤，兩軍清出了一個實控線的緩衝區。而中印之間的衝突，就靠著這麼一通視訊電話就結束了嗎？軍情與航空網站主編施孝瑋在《慧眼看天下》節目中分析，國與國之間不太可能出現僅有一方得利的情況，因此他推測北京跟新德里在這次視訊之前，應該已經開了相當多次的會前會，並在達成雙方長官都能接受的條件後，才由中印兩邊代表出面確認。

今年是中印建交的70周年，現在中印高層為兩國的緊張局勢做出了緩解，但儘管是由解放軍外率先傳出後撤消息，但外界普遍認為大陸是搶先在美國表態要力挺印度、趁機在中印關係緊張時見縫插針時，先出手反制，並不是先讓步。美麗島電子報董事長吳子嘉在《慧眼看天下》節目中表示，目前除了美國有表態支持印度之外，連大陸的盟友俄羅斯都賣武器給印度，同時邀請中印兩國來參加俄羅斯軍演，種種跡象都顯示出目前國際社會的風向是會帶給中方極大壓力的，也因此大陸才會先撤軍。

儘管在邊境爭議上，中印雙方都做出了讓步，但根據《印度斯坦時報》的評論文章:《中國可能不戰而勝》，提到印度有點是大意失荊州，因為現在中國在拉達克佔據了有利的位置；印度媒體則評論，大陸在這次對峙事件中是是不戰而勝的贏家。對此施孝瑋主編認為，目前雙方所達成的實控線共識，若以防守角度來說，事實上是對大陸比較有利的；反之印方擁有這麼多國際支持的輿論，卻還是佔據了較不利的位子，因此會有人認為中方是不戰而勝。

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