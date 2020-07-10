蔡英文開支票「中捷延伸南投」　林明溱：真心期待！希望說到做到

▲總統蔡英文走訪南投，應允中捷延伸到南投、興大遷中興新村2大建設計畫。縣長林明溱聞訊積極回應，真心期待、真心相信，蔡總統不是「選舉開支票」。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

總統蔡英文10日走訪南投縣，面對地方殷盼「台中捷運延伸到草屯、南投」及「中興大學遷校中興新村」2大訴求，蔡總統允諾全力促成。南投縣長林明溱積極回應指出，這2項大建設如果成真，南投縣民做夢都會笑，他當縣長一定全力配合出錢出力，讓中央說到做到，也真心相信並期待，蔡總統不是開選舉支票，能早日公布推動時間表。



林明溱得知蔡總統允諾地方2大建設，有感而發表示，南投人爭取台中捷運延伸到草屯、南投，已經企盼太多年，而中興大學遷校中興新村，更是從精省開始，南投人捨不得放棄的夢想，但是過去有太多中央大官空口白話、光說不練的猛開空頭選舉支票，就是不曾真正給過南投人確確實實的答案，與具體推動期程和計畫。



林明溱說，這次蔡總統向地方民眾提出，要讓台中捷運延伸到南投，也對地方希望中興大學遷校中興新村的心聲，當場回應做出的允諾，但他樂意相信蔡總統這回不只是在開不能兌現的選舉支票，南投縣政府財政再困難，就算要擴大舉債，來配合讓「中捷延伸南投案」及「中興大學遷校中興新村」的南投人美夢成真，他當縣長就算再困難也一定說到做到。



林明溱說，蔡總統矚意中央由誰主導推動這2大建設案並不重要，南投縣民要的是，蔡總統要求中央執行單位，早日拿出具體計畫及推動時間表，最好能在年底前就定案並著手推動，這絕對是所有南投人的福氣。

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