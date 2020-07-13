「漢光36號演習」實兵演練首日　後備軍人上午8時完成動員

▲後備部隊搭配演習的訓練。（圖／軍聞社）

政治中心／台北報導

國防部後備指揮部日前針對退伍8年內的後備軍人發出「動員召集預告書」，知會收信者今年被納編為109年度「戰時」動員召集對象。對此，國防部12日12時，「同心31號」演習動員召集令生效，後備軍人於13日8時向指定地點報到。

「同心31號」演習動員召集令於民國109年7月12日12時生效，受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，於7月13日8時向指定地點報到：（一）精誠動員甲字第250406號。（二）精誠動員甲字第250407號。

國防部命令指出，受領下列「徵購徵用書」所列動員符號，依徵購徵用書指定時間向指定地點報到：

（一）精誠動員丙字第052101號，精誠動員丁字第031501、031601號。（二）忠義動員丁、己字第013701號。（三）仁愛動員丙、己字第043201號。（四）忠信動員丁字第031502、046001、052101號。（五）衛國動員丁字第052102號。

陸軍汽車基地勤務廠（新北市正道工業公司）、陸軍航空602旅（漢翔公司）、陸軍步兵104旅、臺中聯保廠（臺中市佳隆汽車修護公司）、海軍左營後勤支援指揮部（臺船公司）、空軍第一後勤指揮部（亞航公司）、軍備局生產製造中心第205廠（桃園市名佳利金屬公司）之動員工廠，依軍需工業體系轉換、搶修程序及時限實施作業。

同時，國軍「漢光36號演習」13日進入實兵演練首日，空軍相關機型實施戰力防護戰備轉場，配合統一指揮調度，以保存戰力，待命出擊。

國防部指出，空軍戰機清晨時分即由原駐地起飛，依計畫分赴相關基地，由地勤官兵逐一為戰機進行檢整，拆除掛載彈藥後，再由拖機班人員將戰機拖進機庫；運輸機在同一時間，也配合將所需要的後勤維保人力、裝備，載送至指定地點。空軍官兵在演習過程中，空、地勤人員合作無間，模擬戰場景況，驗證平日勤訓精練成果，為確保空防做最好的準備。