上士陳志榮捨己救人！心碎妻懷5月遺腹子　長官喊「任務結束」終招到魂

▲上士陳志榮。（合成圖／翻攝畫面、臉書）

圖、文／CTWANT

海軍陸戰隊99旅3日發生橡皮艇翻覆意外，上士陳志榮家屬5日做出艱難決定，同意放棄急救，讓陳志榮離開人世；陳志榮的妻子目前懷孕5個月，腹中寶寶已註定此生無緣見到父親，將成為遺腹子。據了解，陳志榮個性非常負責，就連招魂時似乎都一直在海上尋找弟兄，直到長官說「任務結束了」才招到魂。

▲（圖／中華電視公司 YouTube）

「莒光園地」9日釋出最新影片，在翻覆意外中倖存的士官難過表示，當時聽到陳志榮和另一名中士阿瑪勒道卡度大喊，要大家先救女性同仁，讓人感到相當不捨。

▲（圖／翻攝臉書）

據《聯合報》報導，陳志榮的母親表示兒子從小就非常貼心，就連買東西都一定會媽她留一份，並且一直努力打工賺錢，才高三就拿出45萬元存款，為家人買房盡一份心力，還說：「缺錢就去領來用。」陳志榮殉職讓母親和妻子心碎，但陳母表示會好好活下去，為了孝順的兒子一定會保重身體。

▲陳志榮（左起第5位）將自己與同袍合照當做臉書首頁照片。（圖／臉書）

陳母表示陳志榮在加護病房時，好像有聽見他的哭聲，應該是捨不得家人為他傷心，忍不住嘆：「兒子連在加護病房也捨不得我難過。」。陳志榮個性相當負責，臉書的首頁照也是和同袍的合照，讓人感到他相當重視同袍情誼，就連他嚥氣過世之後，都要等長官說「任務結束了」才招到魂。

▲陳志榮（圖／臉書）

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