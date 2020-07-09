三軍反登陸實彈操練預演「台中甲南海灘」登場！各式砲彈齊發場面震撼

▲三軍聯合反登陸作戰，M110自走砲。（圖／記者呂佳賢攝）

文／中央社

（中央社記者蘇木春台中9日電）國軍漢光36號演習將於13日起展開，國軍今天在台中甲南海灘，進行三軍聯合反登陸作戰實彈操演預演，國防部長嚴德發也到場視導，現場各式砲彈齊發、場面震撼。

漢光36號實兵實彈演習將於13日至17日登場，16日將在台中甲南海灘實施聯合反登陸實兵實彈操演，並同步執行台中港反特攻、清泉崗反空機降演練，總統蔡英文也將親自視導，今天進行全兵力實彈預演，嚴德發也到場視導。

▲M109自走砲。（圖／記者呂佳賢攝）

今天操演模擬敵軍在海、空軍火力掩護下，大批敵軍集結在台中外海，對中部地區進行登陸，第五作戰區依敵軍登陸進程，對敵發起聯合攻擊，由空軍IDF、F-16戰機、海軍濟陽艦及陸軍雷霆2000多管火箭等武器，對敵軍進行攻擊。

接續在作戰區指揮下，對敵軍突擊舟艇進行聯合反舟波射擊、灘岸火殲暨反擊作戰操演，除藉水際、灘岸布雷及阻絕障礙設置，並以陸軍自走砲、榴砲等各類火炮射擊海上目標，各式砲彈齊發、場面震撼。

▲雷霆2000。（圖／記者呂佳賢攝）

今天預演時，當地突然降下大雨，部分項目因此受天候因素影響取消。第五作戰區作戰處副處長陳鴻義會後接受媒體聯訪表示，今天操演都有按照時序完成，但在空中武力部分，阿帕契、眼鏡蛇與奇奧瓦偵查直昇機，因天候會影響武器雷達作業狀況，基於安全狀況取消，地面部分也有拖式、標槍飛彈，因大雨影響雷達鎖定取消。

他指出，操演都是按照演習狀況想定進行，今天操演都是順利的，訓練都是基於安全最大化考量，16日也會視當時的天候狀況，決定武器是否射擊。

▼IDF經國號。（圖／記者呂佳賢攝）

▼F-16。（圖／記者呂佳賢攝）

