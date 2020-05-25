　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然／開門讓陽光照進高牆　監獄外部視察小組獨立透明

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼圍牆，自由，羈押，陽光，鐵窗。（圖／pixabay）

▲《監獄行刑法》修正特別增設外部視察小組，目的在於強化監獄的透明，首先要確實做到獨立性，才不會淪為形式。（圖／pixabay）

據報導指出，台中一位江姓男子因涉竊盜罪，被判三個月有期定讞，於5月6日入台中看守所服刑，短短10天，竟因顱內出血、腦中線位移被送醫急救，並於5月17日宣告死亡；家屬質疑受刑人江男死因不單純，指控台中看守所罔顧人命，要求台中看守所給個交待。

立法委員邱顯智針對上開案件於立院質詢法務部，特別呼籲兩公約的「國際審查委員會」曾針對我國之監所為何「自然死、自傷死、意外死、他殺、延誤就醫、其他原因」有這麼多？國際人權專家也認為，我國應就所有在監死亡的案例，成立「獨立的組織」進行徹底調查，並且為了預防「在監死亡的案件」發生，務需瞭解每個案件背後的原因。

我國於108年12月17日三讀通過《監獄行刑法》的修正，並於109年1月15日由總統公布，且自公布後「六個月」正式施行。此次修正是為了預防監所弊端遭到刻意掩飾，特於該法第7條第1項規定：「為落實透明化原則，保障受刑人權益，監獄應設獨立之外部視察小組，置委員三人至七人，任期二年，均為無給職……」；外部視察小組的設置乃為強化監獄的透明度；既要使之透明，則務必確實做到獨立性，才不會淪為裝飾與形式化而已！

外部視察小組應就監獄運作及受刑人權益等相關事項，進行視察並「每季」提出報告，由監獄經監督機關陳報法務部備查，並以適當方式公開，由相關權責機關回應處理（《監獄行刑法》第7條第3項）。目前有關視察小組的委員資格、遴（解）聘、視察方式、權限、視察報告的製作、提出與公開期間等事項及其他相關事項的辦法，正由法務部草擬中。為了使該視察小組強化獨立性而不至於淪為花瓶，在此建議未來的辦法中，應注意以下三點：

1.外部視察小組委員除了應就法律、醫學、公共衛生、心理、犯罪防治或人權領域的專家學者遴選外，更應以外部人員擔任為宜，俾免礙於情面而護短，致失去獨立性。

2.一般視察固應於「每季」提出報告，但如有受刑人非因疾病而死亡的案件，即應進行視察，且需提出報告，藉以瞭解案件之背後是否有獄政人謀不臧的情事存在。

3.如有受刑人在監死亡案件，即應進行解剖鑑定，往昔由法務部法醫研究所的法醫進行解剖，為強化透明度，允宜有民間的法醫一起參與。

由於部分受刑人的死亡是來自於「監獄中的暴力」，而監獄中的暴力一般可分為三種：1.受刑人相互間的暴力行為；2.受刑人對監獄管教人員的暴力行為；3.監獄管教人員對受刑人的暴力行為（註）。為維護受刑人的人身安全，遇有前述1、3的情形，監獄方即應加以重視，認真追查原因，追究相關人員的法律責任，並進行改善措施，使將來不致於再發生。

期盼未來成立的監獄外部視察小組能真正發揮透明、獨立的功能，使我國的獄政管理能因《監獄行刑法》的大幅修正，而獲得長足的進步！

註、林健陽撰：「監獄的暴力與體罰」乙文，載獄政管理季刊論文集（一），頁199，民國78年6月再版，法務通訊雜誌社發行。

好文推薦 

李永然／私刑虐死收容人　穿囚服國民仍享基本人權

李永然／放寬外役監遴選資格　復歸之路一視同仁

李永然／調查影片外流　「偵查不公開」不該淪為口號

●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
徐乃麟女兒清秀正面曝光！　爆料老爸「誇張行徑」
新北小七門市買15元茶飲中千萬！統一超商發票特別獎得主有3位
快訊／五月天阿信證實有線上演唱會！　日期時間曝光
快訊／安倍晉三宣布解除「全日本」緊急狀態　疫情趨緩即起生效
陳菊前攝影官5度闖韓國瑜辦公室行竊　遭判刑10月
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

通緝犯服刑10多天「顱內出血」往生　家屬怒PO網要真相！台中看守所回應了

黃怡碧、黃嵩立／身心障礙者在監：服刑更辛苦、教化更難得

蘇友辰／《羈押法》、《監獄行刑法》修正　獄政人權新里程碑

明文要求尊重受刑人尊嚴與人權！《監獄行刑法》三讀過關

李永然／開門讓陽光照進高牆　監獄外部視察小組獨立透明

尤伯祥／司法院的稻草人

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

「大瑜治水」爽不到2天　高雄英明路接口驚見1米寬坑洞

「安心旅遊」國旅補助要來了！　自由行每房1千、遊樂園免費玩

伊能靜參加選秀「4天瘦4斤」操到哭　秦昊心疼「跳爛點讓節目逼妳退賽」

蕭敬騰神模仿周杰倫.林俊傑試喝表情　看JJ店開阿信對面「也想開在旁邊」

李永然／開門讓陽光照進高牆　監獄外部視察小組獨立透明

尤伯祥／司法院的稻草人

違者拒載！　南韓強制要求大眾運輸乘客「戴口罩」

打1999嗆「拿飛彈把景安站炸掉」　男辯「我喝醉」...免坐牢代價9萬

美濱海戰鬥艦「堪薩斯城號」抵聖地牙哥軍港　 6月底開始服役

太擊掌門30秒慘遭KO！網挖馬保國受訪片段：曾殺150頭豬

易智言批政大羞辱　兼任教師：師生相殘　制度荒謬失焦

日網紅犬Wasao衰老無法站立　飼主盼各界靜靜守護

失蹤青少年70%是「自願離家出走」！面無表情背後藏著「心碎的聲音」

夫沉迷股票負債百萬又施暴　妻消極分居10餘年...法官准離

提案自我矮化…稱「台灣執政當局」遭砲轟　時力陳椒華道歉了！

士商高中女棒創賽首冠　亞洲盃國手楊安淇好投歷史留名

法律熱門新聞

尤伯祥／司法院的稻草人

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

告訴6月期限　法界：過了就GG

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

李永然、陳贈吉／【公司法大翻修】看懂SOGO條款

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

蘇友辰／傅崐萁炒股案判決省思

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

李永然／監獄外部視察小組獨立透明

蘇南／《紓困條例》補助勞工什麼

更多熱門

相關新聞

路燈漏電男遭電擊腦損　獲國賠1761萬

路燈漏電男遭電擊腦損　獲國賠1761萬

22歲的吳姓男子2015年間與友人在新竹縣新豐鄉三元宮旁砸水球嬉戲，卻遭漏電的路燈電擊，經搶救後因「缺氧性腦病變」而腦部受損，不時吃石頭、樹葉，還出現「猛抓生殖器」的退化行為。家屬請求國賠，一二審法院均判決新豐鄉公所須國賠1761萬餘元。案經上訴第三審，最高法院13日駁回上訴確定。

尤伯祥／司法院的稻草人

尤伯祥／司法院的稻草人

港版國安法「已接近完成」　2個月內就定案！

港版國安法「已接近完成」　2個月內就定案！

外役監條例修正：累犯受刑人可參與遴選

外役監條例修正：累犯受刑人可參與遴選

蘇友辰／傅崐萁炒股案判決省思

蘇友辰／傅崐萁炒股案判決省思

關鍵字：

法律司改人權李永然監獄行刑法台中看守所受刑人獄政人權

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小王深夜進房「激烈扭纏」！她聽人妻呻吟傻了

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

威力彩頭獎破5億！3生肖財運最旺

13名神秘「台灣代表」現身人大　表達統一的決心和信心

快訊／06：31地牛翻身！　台北晃好大一下

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

母鳥見幼鳥遭劫走　竟一嘴戳死對方

鄰座男客運解她內衣釦　一旁男友睡翻

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

口罩自由買賣、實名制併行！陳時中：估6/1正式開放

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

高雄分隔島爆炸..飄香菇狀黑煙

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

台北哪最鄉下？網曝解答：40年沒變

更多

最夯影音

更多
成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了
Lisa合作長髮劉雨昕《I

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面