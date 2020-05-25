李永然／開門讓陽光照進高牆　監獄外部視察小組獨立透明

▲《監獄行刑法》修正特別增設外部視察小組，目的在於強化監獄的透明，首先要確實做到獨立性，才不會淪為形式。（圖／pixabay）

據報導指出，台中一位江姓男子因涉竊盜罪，被判三個月有期定讞，於5月6日入台中看守所服刑，短短10天，竟因顱內出血、腦中線位移被送醫急救，並於5月17日宣告死亡；家屬質疑受刑人江男死因不單純，指控台中看守所罔顧人命，要求台中看守所給個交待。

立法委員邱顯智針對上開案件於立院質詢法務部，特別呼籲兩公約的「國際審查委員會」曾針對我國之監所為何「自然死、自傷死、意外死、他殺、延誤就醫、其他原因」有這麼多？國際人權專家也認為，我國應就所有在監死亡的案例，成立「獨立的組織」進行徹底調查，並且為了預防「在監死亡的案件」發生，務需瞭解每個案件背後的原因。

我國於108年12月17日三讀通過《監獄行刑法》的修正，並於109年1月15日由總統公布，且自公布後「六個月」正式施行。此次修正是為了預防監所弊端遭到刻意掩飾，特於該法第7條第1項規定：「為落實透明化原則，保障受刑人權益，監獄應設獨立之外部視察小組，置委員三人至七人，任期二年，均為無給職……」；外部視察小組的設置乃為強化監獄的透明度；既要使之透明，則務必確實做到獨立性，才不會淪為裝飾與形式化而已！

外部視察小組應就監獄運作及受刑人權益等相關事項，進行視察並「每季」提出報告，由監獄經監督機關陳報法務部備查，並以適當方式公開，由相關權責機關回應處理（《監獄行刑法》第7條第3項）。目前有關視察小組的委員資格、遴（解）聘、視察方式、權限、視察報告的製作、提出與公開期間等事項及其他相關事項的辦法，正由法務部草擬中。為了使該視察小組強化獨立性而不至於淪為花瓶，在此建議未來的辦法中，應注意以下三點：

1.外部視察小組委員除了應就法律、醫學、公共衛生、心理、犯罪防治或人權領域的專家學者遴選外，更應以外部人員擔任為宜，俾免礙於情面而護短，致失去獨立性。

2.一般視察固應於「每季」提出報告，但如有受刑人非因疾病而死亡的案件，即應進行視察，且需提出報告，藉以瞭解案件之背後是否有獄政人謀不臧的情事存在。

3.如有受刑人在監死亡案件，即應進行解剖鑑定，往昔由法務部法醫研究所的法醫進行解剖，為強化透明度，允宜有民間的法醫一起參與。

由於部分受刑人的死亡是來自於「監獄中的暴力」，而監獄中的暴力一般可分為三種：1.受刑人相互間的暴力行為；2.受刑人對監獄管教人員的暴力行為；3.監獄管教人員對受刑人的暴力行為（註）。為維護受刑人的人身安全，遇有前述1、3的情形，監獄方即應加以重視，認真追查原因，追究相關人員的法律責任，並進行改善措施，使將來不致於再發生。

期盼未來成立的監獄外部視察小組能真正發揮透明、獨立的功能，使我國的獄政管理能因《監獄行刑法》的大幅修正，而獲得長足的進步！

註、林健陽撰：「監獄的暴力與體罰」乙文，載獄政管理季刊論文集（一），頁199，民國78年6月再版，法務通訊雜誌社發行。

好文推薦

李永然／私刑虐死收容人 穿囚服國民仍享基本人權



李永然／放寬外役監遴選資格 復歸之路一視同仁



李永然／調查影片外流 「偵查不公開」不該淪為口號

●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。