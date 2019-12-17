明文要求尊重受刑人尊嚴與人權！《監獄行刑法》三讀過關

▲立法院三讀通過《監獄行刑法》修正案，獄政人權更獲重視。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

立法院17日三讀通過《監獄行刑法》修正案，開宗明義就要求「監獄人員執行國家之刑罰權，應符合比例原則、尊重受刑人尊嚴及維護其人權，且不得歧視。」此外也提高作業賸餘60％充作受刑人勞作金，並給予受刑人超時工作金，監獄人權將獲得長足進步。

法務部在修法通過後，隨即發布新聞，強調1946年即已制定的《監獄行刑法》，一直是扮演矯正制度能否教化成功的關鍵。而隨著時代變遷及人權意識高漲，獄政人權也逐步提升。因此法務部自2008年起，就打算修正《監獄行刑法》，歷經上百次的研商會議，終於在2019年底順利修法過關。

法務部指出，這條路走了將近12年，修法條文由原有94條擴增至156條，以保障矯正人權為核心，展現法務部落實獄政革新的決心。本次修正參酌國際公約及大法官相關解釋，並落實司法改革國是會議決議，達到政府對於獄政法制改革之目標。

最後法務部強調，「受刑人只是穿著囚服的國民，其基本權益不容忽視，保障矯正人權，以有效發揮教化效能，才能幫助受刑人重生，減少再犯而維護社會的安全。」希望這次的修法，能讓我國矯正制度更加透明及完備外，更有助於受刑人人權之保障、矯正處遇之有效發揮及復歸社會目的之達成，而具體貫徹我國人權立國的宗旨，並實踐民眾對司法改革的期待。

法務部也將本次修正重點分述如下：

一、增定監獄人員執行國家之刑罰權，應符合比例原則、尊重受刑人尊嚴及維護其人權，且不得歧視，並應使受刑人瞭解其所受處遇及刑罰執行之目的。另明定監獄應保障身心障礙受刑人權益，採取適當措施為合理調整，以及不得對受刑人施以長期單獨監禁之規定，以保障人權。（修正條文第6條）

二、為落實透明化、公開化，增定監獄應設獨立之外部視察小組，促進外界對於矯正機關業務之認識與理解，協助監獄運作品質及可用資源之提升。(修正條文第7條)

三、戒護安全部分，增定監獄得對受刑人施用戒具、施以固定保護或收容於保護室之要件、程序及期限，以及安排醫事人員評估其身心狀況，並提供適當協助之規定，以維護人權。(修正條文第23條)

四、作業方面，基於「取之收容人，用之收容人」之精神，修正作業賸餘由現行37.5%提高至60%充受刑人勞作金。另明定延長作業時間應經受刑人同意，並應給與超時勞作金；以及明定受刑人因作業或職業訓練而有傷亡情形者，應發給補償金之規定，以強化其保障。(修正條文第32條、第37條、第38條)

五、醫療資源方面，增定監獄依其規模及收容對象、特性，得在資源可及範圍內備置相關醫事人員，於夜間及假日為戒護外醫之諮詢判斷，並由衛生主管機關定期督導、協調及協助改善衛生醫療相關事項。（修正條文第49條）

六、為保障受刑人通信、投稿權益，參照司法院釋字第756號解釋意旨，明定監獄檢查受刑人之書信，係為確認有無夾帶違禁物品，並列舉得閱讀、刪除其書信內容之情形。另為使受刑人應能獲得保密及有效之法律協助，規定受刑人與其律師、辯護人之通信、接見，無論所涉訴訟或程序種類為何，應符合「開拆不閱覽，監看不與聞」之精神。(修正條文第72條、第74條)

七、司法救濟部分，因應司法院釋字第755號解釋，增定「陳情、申訴及起訴」相關規定，確認監獄與受刑人所衍生之公法上爭議，除法律另有規定外，循申訴、行政訴訟途徑解決，保障受刑人相關救濟權利。(修正條文第90條至第114條)

八、因應司法院釋字第691號解釋，對於不予假釋、撤銷假釋、廢止假釋之處分，明定受刑人得提起復審，及不服復審所為決定，得向法院提起行政訴訟等規定。(修正條文第121條至136條)

