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保二警查仿冒竟趁機敲詐國際名牌LV　判刑2年定讞

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收賄，法槌，法官，檢察官（圖／視覺中國CFP）

▲保警辦案藉機敲詐，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

保安警察第二總隊刑事警察大隊偵一隊小隊長陳揚宗，2015年間在偵辦某起仿冒案件時，明知載運仿冒品的貨車費用由警方支付，竟還向知名法商路易威登馬爾悌耶公司（LV），要求給付貨運費2萬5千元。一二審均將他判刑2年、緩刑4年。案經上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

檢方起訴指出，陳男負責查緝LV產品遭侵權的案件，他於2015年11月、12月間查獲LV仿冒商品，明知查獲仿冒品後所需的貨車載運至贓物庫，運費均由公款支付，卻佯稱運費須由LV公司支付。

受LV公司委託協助調查及鑑識工作的鑑定公司，為了順利完成工作，先行代墊運費2萬5000元；鑑定公司事後再向LV公司請款獲准。而全案經由檢方查獲後，陳男認罪，並繳回犯罪所得。檢方依照《貪污治罪條例》「利用職務上機會詐取財物罪」提起公訴，但因他犯罪所得不到5萬元，又繳回犯罪所得，檢方建請法院從輕量刑。

一審法院後，陳男認罪，一審法院考量他在偵查中自白，並繳交犯罪所得，加上犯罪所得在5萬元以下，審酌犯罪手段、型態、對社會秩序所造成損害等情，認為情節輕微，經過2次減刑後，將他判刑2年、緩刑4年、褫奪公權2年，並應向公庫支付15萬元。

陳男認為一審判刑太重，請求二審酌減其刑，因此上訴，高院審理後，認為一審判決並無違誤，因此維持一審的刑度。全案再上訴第三審，最高法院10日駁回上訴定讞。

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