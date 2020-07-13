腳踏車騎到沒氣怕挨罵　女童派出所求助...原來警察這麼平易近人　

▲屏東潮州警分局南和派出所警員何朝雄替高姓女童腳踏車打氣，讓她對警察印象全改觀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

兩位學童放學後，騎腳踏車到附近活動中心玩耍，等到要回家，其中高姓女童發現自己騎的腳踏車後輪洩氣，生怕晚回家被父母給責罵，害怕得眼淚奪眶而出，慌張跑到派出所求助，員警了解替她單車打氣，讓她破涕而笑，「平常看到警察很嚴肅，原來是這麼平易近人」，感謝警察叔叔的幫忙。

潮州警分局南和派出所警員何朝雄日前擔服值班勤務時，看到兩名女童各自牽著腳踏車慌張急忙地跑進派出所，何員見狀立即上前詢問兩名女童有何需要協助，經瞭解高姓及田姓兩名女童為南和國小學童，都住來義鄉南和村部落，因下課後玩耍，要回家才發現騎腳踏車沒氣，擔心回家晚了挨罵。

何員得知高童狀況後，不斷安撫她，並從鐵馬驛站拿出打氣筒，替她的腳踏車輪胎打氣後，再經檢查，車胎並未有洩氣現象，她才逐漸露出笑容，感謝警察叔叔的幫忙，也對警察嚴肅的形象改觀。兩女童騎腳踏車離開時不斷對著何員揮著小手大喊：「謝謝警察叔叔」。

潮州警方說，先前許多家長會對著小孩說：「你再不乖小心被警察抓走」，導致許多孩童遇到問題不敢求助警察；這種說法應該要改變，目前應該把警察定位為遇到困難尋求幫助的對象，希望家長在教導孩童時能多灌輸一個觀念「小朋友害怕時，是跑向警察求助，而不是被警察嚇跑」。

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