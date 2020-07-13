色警私換LINE誘「制服控妹」滾床懷孕！兒出生已3歲震驚高層…驗完DNA全傻眼

▲29歲的小青直至親子鑑定報告出爐的前一刻，仍認定小孩的爸爸就是警員阿錦。（圖／本刊繪圖組）

圖、文／CTWANT

台北市一名智能不足卻有「警察制服控」的女子小青（化名、29歲），4年前結識時任台北市一位警員阿錦（化名），結果阿錦卻多次將小青帶到旅館及宿舍發生關係，小青還因此懷孕，阿錦獲知後不但避不見面，還調往嘉義服務，直到今年警政高層介入後，阿錦才去做「親子鑑定」，結果出爐後，小孩的生父竟然不是阿錦，讓所有人都傻眼。

7月6日下午，懵懂無知的小青和阿錦在台大醫進行親子鑑定報告出爐，而青媽因為不良於行，只能在家等待結果，青媽認為，只要結果出來後，阿錦就要負起養育孩子的責任，不料鑑定報告卻顯示阿錦居然不是小孩的生父，這消息讓青媽在電話那頭語不成聲，不敢相信這是事實。

身為警察的阿錦為何會與有智能障礙的小青發生關係，這得從2016年初說起，青媽因多年前的一場車禍而導致身障，只能坐輪椅行動，靠著低收入戶補助生活，女兒小青則是幼年時腦部受創缺氧，智力受損嚴重，精神與心理都需要長期就醫及看護，迄今連洗澡都不會自己洗。

▲小青和不良於行、僅能靠輪椅代步的青媽相依為命，靠著低收入戶補助生活，未來還得育養3歲大的小孩。（圖／黃耀徵攝）

阿錦知道小青特別喜歡警察制服，竟多次將小青帶到旅館、甚至是警察宿舍，然後換上制服給小青看，引誘小青和他發生關係，「我以為他是警察不敢亂來，結果他還是欺負小青。」

小青的兒子今年已3歲，由於沒有確定生父，讓事情越演越烈，也驚動警政高層，今年6月19日，嘉義警方「陪同」阿錦北上，和小青在台大醫院一起作親子鑑定，但7月6日結果出爐卻令人震驚，阿錦被證實「的確不是小孩的生父」，小青母女簡直不敢置信，而且小孩的生父到底是誰，小青及青媽也說不清楚。

台北市警局北投分局督察組組長何明祥表示，2017年12月小青母女就曾到分局陳情，希望作親子鑑定，當時即要求阿錦好好處理這起感情糾紛，並曾予以記過處分，後來據說是女方沒去醫院鑑定才擱置下來，至2018年10月阿錦自行請調嘉義，目前已在朴子分局服務，何明祥強調，當事人只要提告，警方絕對不會護短，一定會依法查辦懲處。嘉義朴子分局則表示，事發地在台北，分局也已協助該員進行親子鑑定，後續一切則依程序處理。

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