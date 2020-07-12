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3歲女童走丟飆淚　太魯閣帥警「一把抱起嫩娃」變身超級奶爸

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記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲三民路上，日前中午有名3歲女童蹲在街頭哭泣，轄區警方接獲報案立即前往，發現該名女童疑似因為要外出找奶奶，從蘆洲區復興路的家中出發，卻不慎在三民路上迷路，在員警蕭學逸及太魯閣型男張仕軒陪同下，耐心聽出女童回家的路，讓在家中焦急等候的奶奶與女童團聚。

▲▼蘆洲分局太魯閣族的帥警張仕軒變身奶爸，幫助女童找到回家路。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲蘆洲分局太魯閣族的帥警張仕軒變身奶爸，幫助女童找到回家路。（圖／記者陳豐德翻攝）

當時女童因父母上班，由爺爺奶奶在蘆洲區復興路的家中照顧，因為時近中午，女童的奶奶外出去接女童的弟弟，所以請爺爺幫忙看顧，誰知道女童因為太想奶奶，就趁著爺爺沒注意時，自行打開門外出要找奶奶，因為不熟附近的路，沒多久就迷路於三民路上。

旁的民眾雖熱心幫忙照顧，卻因為女童一直哭泣無法溝通，加上天氣炎熱，擔心女童身體可能會承受不住，才報案請警方幫女童找回家的路，隨後在女警蕭學逸的幫助之下讓女童坐上開有冷氣的巡邏車，讓女童冷靜下來，細心安撫，終於讓女童開始指引回家的路，找到女童的奶奶，看到祖孫倆抱在一起，在太陽曝曬下滿身是汗的同仁們也忍不住感動的情緒笑了出來。

▼員警將女童抱回奶奶手中。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲分局太魯閣族的帥警張仕軒變身奶爸，幫助女童找到回家路。（圖／記者陳豐德翻攝）

負責此案件的警員分別是蕭學逸（34期畢業）及張仕軒（警專35期畢業），2位警員從警分別快滿3年及2年，平常工作表現認真。其中今年才24歲的張仕軒更是名太魯閣族型男，在辛勤的工作之餘，仍會利用時間到健身房運動及重訓保持體態，這次女童在哭泣的當下，他仍盡力安撫女童的情緒要帶女童找家人；另外女警蕭學逸平時工作認真，在聽到同事需要支援時主動前往幫助，分工合作的方式成功讓女童安全回到家。

警方呼籲孩童不管身在何處，都應該注意其活動的狀況，避免孩童趁其不備時發生意外，另外門窗如果開啟的方式太過簡單，也建議裝上兒童安全鎖，讓兒童無法輕易的開門外出，減少發生迷路等意外；而一般民眾如果路上遇有孩童或老人走失，均可撥打110報案專線，警方會立即前往現場利用M-POLICE或其他科技系統，盡力為迷失的人找到回家的路。

▼張仕軒熱愛運動、五官深邃，時常擄獲報案民眾的心。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲分局太魯閣族的帥警張仕軒變身奶爸，幫助女童找到回家路。（圖／記者陳豐德翻攝）

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