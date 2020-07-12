1歲半女童疑遭爆打巴掌「流鼻血」！母怒控公托虐童　台東縣府出手了

▲1歲半女童疑遭狂打巴掌，導致鼻血直流，讓媽媽看了痛心不已。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／台東報導

台東公立托嬰中心驚傳照顧不當，托育人員疑似將哭泣孩童帶進廁所掌摑，或關進暗黑的寢室「關禁閉」，導致一名女童鼻血直流、臉頰紅腫。經母親痛心出面控訴，台東縣政府社會處表示，第一時間就已啟動調查，目前該名托育人員已暫停現職，依法進行處理。

媽媽心痛表示，女兒就讀台東某公托，但上個月15日回家時，臉上出現巴掌痕，5天內流了3次鼻血，都是同一邊受傷。經調閱監視器，畫面不僅一堆死角，還拍到保母把哭泣的女兒抱進廁所，等到出來時就受傷了，「女兒一直摸臉，保母看到趕緊幫她擦藥！」



媽媽指出，監視器畫面清楚顯示，女兒被保母獨自丟進全黑寢室「關緊閉」，臉朝下丟入床板，「我才知道原來這一年多來，保母說孩子很愛睡覺，原來是這種關緊閉到睡著的睡法！也看到保母對其他不認真吃飯的小孩，直接巴頭撞桌子2次！」

媽媽指控，經通報社會局，社Ｏ處某負責小孩和婦女的單位科長，沒看過監視器畫面就跑來關說，說保母只是動作比較大，要大事化小不要鬧大！然後園方主任也堅持沒有管教不當，強調保母難免有情緒，「關禁閉」只是讓小孩冷靜，讓她質疑「園方似乎有意拖延時間來平息事件」。

媽媽控訴，園區主任6月19日下午逐一打給其他家長，強調這件事只是誤會一場，無論之後聽到什麼都是「謠言」，「怎麼可以這樣給家長打預防針欺騙家長？太過分了吧！」

她的訴求很簡單：一、不適任保母離職，二、不得再任保母，三、托嬰中心發公開聲明稿，承認不當管教，不要讓其他家長被矇在鼓裡，「請問這樣要求有很過分？難道被巴頭的孩子家長不該知道她們小孩的情況？」

對此，社會處12日回應全文如下：

一、本案於事件發生後，第一時間已啟動相關調查機制，分別為行政調查及兒童保護案件調查程序，針對該名托育人員、家長、托嬰中心主任及其他工作人員等相關人員進行訪談，並做成相關紀錄。

二、對於幼童照顧品質採最高標準把關，並告知家長後續處理程序，事件發生時幼兒照顧部分已由家長決定自行照顧暫不送托，針對該名托育人員，社會處也決議請其暫停現職靜候調查結果，俟釐清案情後再議，以保障幼兒安全。

三、為求嚴謹審慎勿枉勿縱，縣府已邀集小兒科醫生、專家學者及實務工作者，擇定日期召開評估會議，針對本事件之相關訪談紀錄、文件及監視畫面進行檢視評估，以確保兒童及托育人員雙方權益。

四、如調查屬實，針對托育人員將以違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第一項第二款，依第97條處以新台幣6萬以上至60萬元以下罰鍰，並得公告其姓名和名稱；又依第83條第一項第一至四款，托嬰中心不得違反任何其中一項，可依第107條處以新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰；情節嚴重者，得命其停辦1個月以上1年以下，或停辦並公告其名稱及負責人姓名。

另依第81條第一項第二、三款之規定，經主管機關查證屬實或認定不能執行職務，依同條第七項應即停止其職務，並得予以調職、資遣、令其退休或終止勞動契約。針對托嬰中心如違反第81條第七項，將依第105-1條規定，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並命其限期改善，屆時未改善者，得按次處罰；必要時並命其停辦或廢止其設立許可。