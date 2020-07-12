持「居留簽證」印度旅客赴台前確診　台商憂防疫缺口

▲外來人士逐步開放入境。（示意圖／記者陳弘修攝）

文／中央社記者康世人新德里12日專電

疾管署最近放寬持居留簽證的外籍旅客入境免檢附核酸檢驗報告，但一位持有居留簽證的印度旅客赴台前確診感染新冠肺炎，使得不少台商擔心防疫缺口。

依照規定，所有外國人入境台灣都必須先檢附2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病毒檢測證明，上述印度民眾最近委託代辦業者送交申請入境台灣相關文件後確診感染新冠肺炎，駐印度代表處昨天接獲通知。

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根據印度衛生與家庭福利部報告，印度有8成新冠肺炎感染者沒有症狀或僅有輕微症狀，在印度從事醫療業的台商擔心，一旦持有有效居留證或居留簽證的印度民眾染上新冠肺炎卻無症狀，又不需檢附3天內做的核酸檢驗報告，這將成為台灣防疫缺口，防疫規定似有必要重新檢視。

為防範新冠肺炎境外移入案例，衛生福利部疾病管制署要求外籍旅客，入境台灣需檢附核酸檢驗陰性報告才可搭機赴台，但允許持有效居留證外籍旅客7月4日起可免檢附核酸檢驗報告，最近又在官網增加持居留簽證外籍旅客也可免檢附核酸檢驗報告。外籍人士在取得居留簽證赴台後，須再更換成居留證。

不過，這項新規定尚未通知內政部移民署和外館。

原訂今天搭乘華航包機前往台灣但確診染疫的印度藉旅客，就是持有效居留簽證者，但因駐印度代表處尚未接到疾管署的新規定通知，仍要求這名旅客必須檢附3天內進行的核酸檢驗報告，結果這名旅客經檢測呈現陽性，導致駐印度代表處在安全考量下，關閉領務櫃檯14天，要求領務雇員和官員都先在家辦公隔離，且全館進行消毒。

由於搭乘今天華航包機赴台的17名印度籍旅客中，至少有一半以上都持有效居留證，不需檢附核酸檢驗報告即可赴台，但因印度有高達8成新冠肺炎患者是無症狀或輕微症狀者，台灣防疫出現隱憂。

印度新冠肺炎確診病例最近一週每天以新增逾兩萬例的速度攀升，9天內累計確診病例從60多萬例一躍突破80萬例，印度中央政府為拯救經濟，仍執意逐步鬆綁全國封鎖限制，導致疫情在人群增加流動下加速惡化，成為全球第3重災區，甚至有報告預測，按此趨勢，印度到年底病例可能達300萬例。

因此，有專家建議，台灣對外籍旅客似乎應針對個別國家的疫情狀況，而有鬆緊不同的入境規定。