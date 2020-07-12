　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

持「居留簽證」印度旅客赴台前確診　台商憂防疫缺口

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲外國人禁止入境後，桃園機場的工作人員比旅客多，入境者只能搭乘防疫計程車或防疫巴士，禁搭機捷。機場停機坪上停著飛機，二行廈的餐廳幾乎都在唱空城，生意冷清，有的甚至停業。（圖／記者陳弘修攝）

▲外來人士逐步開放入境。（示意圖／記者陳弘修攝）

文／中央社記者康世人新德里12日專電

疾管署最近放寬持居留簽證的外籍旅客入境免檢附核酸檢驗報告，但一位持有居留簽證的印度旅客赴台前確診感染新冠肺炎，使得不少台商擔心防疫缺口。

依照規定，所有外國人入境台灣都必須先檢附2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病毒檢測證明，上述印度民眾最近委託代辦業者送交申請入境台灣相關文件後確診感染新冠肺炎，駐印度代表處昨天接獲通知。

請繼續往下閱讀...

根據印度衛生與家庭福利部報告，印度有8成新冠肺炎感染者沒有症狀或僅有輕微症狀，在印度從事醫療業的台商擔心，一旦持有有效居留證或居留簽證的印度民眾染上新冠肺炎卻無症狀，又不需檢附3天內做的核酸檢驗報告，這將成為台灣防疫缺口，防疫規定似有必要重新檢視。

為防範新冠肺炎境外移入案例，衛生福利部疾病管制署要求外籍旅客，入境台灣需檢附核酸檢驗陰性報告才可搭機赴台，但允許持有效居留證外籍旅客7月4日起可免檢附核酸檢驗報告，最近又在官網增加持居留簽證外籍旅客也可免檢附核酸檢驗報告。外籍人士在取得居留簽證赴台後，須再更換成居留證。

不過，這項新規定尚未通知內政部移民署和外館。

原訂今天搭乘華航包機前往台灣但確診染疫的印度藉旅客，就是持有效居留簽證者，但因駐印度代表處尚未接到疾管署的新規定通知，仍要求這名旅客必須檢附3天內進行的核酸檢驗報告，結果這名旅客經檢測呈現陽性，導致駐印度代表處在安全考量下，關閉領務櫃檯14天，要求領務雇員和官員都先在家辦公隔離，且全館進行消毒。

由於搭乘今天華航包機赴台的17名印度籍旅客中，至少有一半以上都持有效居留證，不需檢附核酸檢驗報告即可赴台，但因印度有高達8成新冠肺炎患者是無症狀或輕微症狀者，台灣防疫出現隱憂。

印度新冠肺炎確診病例最近一週每天以新增逾兩萬例的速度攀升，9天內累計確診病例從60多萬例一躍突破80萬例，印度中央政府為拯救經濟，仍執意逐步鬆綁全國封鎖限制，導致疫情在人群增加流動下加速惡化，成為全球第3重災區，甚至有報告預測，按此趨勢，印度到年底病例可能達300萬例。

因此，有專家建議，台灣對外籍旅客似乎應針對個別國家的疫情狀況，而有鬆緊不同的入境規定。

ET快訊
領三倍券「1000萬人衝郵局」？他曝這時段保證沒人
車殼全爛！宜蘭貨車煞不住猛撞雙載機車影片曝光　1人噴飛慘死
切除蚊子1器官！牠竟吸血到「肚子爆掉」數百萬人目睹影片嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

領三倍券「1000萬人衝郵局」？　他曝「這時段」保證沒人

持「居留簽證」印度旅客赴台前確診　台商憂防疫缺口

北部婚宴霸氣端出「家庭號冰淇淋」！網笑翻：在座阿嬤都傻眼了

一個人吊點滴！半夜胃痛「男友睡死」叫她自己掛急診　真實反應掀兩派熱議

米蘭時尚髮型員工百人齊跳飢餓舞　連續11年響應飢餓三十人道救援

黑鳶小茄子「狂飛1822公里」到山東近況曝　每天晃蕩這時間點可能返台

快訊／午後涼爽大雨！雷雨彈開炸9縣市大雨特報　防雷擊強陣風

整夜都可見！木星、土星下週達「衝」離地球最近、最亮

真的熱爆！全台發36°C↑高溫警戒「剩5縣市沒淪陷」　台北飆上38°C

全國第一個東南亞文化商圈座落台南　黃偉哲：讓民眾體驗東南亞文化風華

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

已停駕！駐駕傢俱店卻遭拒門外　老闆：不方便...媽祖秒啟程離開

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

畢書盡當爸！「生了跟我長得很像的女兒」　唱歌哄她一直哭「可能不喜歡我歌聲..」

染毒入獄！媽苦撐家計幫養女兒　他浪子回頭改造鹽酥雞店獲口碑

領三倍券「1000萬人衝郵局」？　他曝「這時段」保證沒人

持「居留簽證」印度旅客赴台前確診　台商憂防疫缺口

北部婚宴霸氣端出「家庭號冰淇淋」！網笑翻：在座阿嬤都傻眼了

一個人吊點滴！半夜胃痛「男友睡死」叫她自己掛急診　真實反應掀兩派熱議

米蘭時尚髮型員工百人齊跳飢餓舞　連續11年響應飢餓三十人道救援

黑鳶小茄子「狂飛1822公里」到山東近況曝　每天晃蕩這時間點可能返台

快訊／午後涼爽大雨！雷雨彈開炸9縣市大雨特報　防雷擊強陣風

整夜都可見！木星、土星下週達「衝」離地球最近、最亮

真的熱爆！全台發36°C↑高溫警戒「剩5縣市沒淪陷」　台北飆上38°C

全國第一個東南亞文化商圈座落台南　黃偉哲：讓民眾體驗東南亞文化風華

馬雲罕見大舉減持「阿里巴巴股票」　套利超過1800億元

陸生被控間諜案發酵　中國駐比利時使館發公民安全提醒

室內也會發生熱傷害！專家建議「冷氣最佳溫度」：避免瞬間溫差

精品「經典款」大換血！Chanel 19、Fendi Bucket　這12款新包你必須認識

獨家／「林志玲這麼大咖為何要保密？」驚喜開場背後　動人內幕曝光

表情包汪天生川字眉超派！　洗澡「老大→小弟」無害臉笑翻網友

好甜！「牛奶糖悠遊卡」曝光　13日上午四大超商限時預購

羽球全團賽／戴資穎直落二助合庫聽牌　享受加油氣氛擦口紅好氣色

領三倍券「1000萬人衝郵局」？　他曝「這時段」保證沒人

獨／小資正妹「拿牙膏擦臉美白」1周後慘變包公！醫無奈曝：很多人都這麼做

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

三倍券綁數位　1成民眾反悔

3號颱「辛樂克」恐誕生？　氣象局曝對台影響

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

遭比特犬咬住如何掙脫？專家曝「3招」

桃園霸王餐女「正面曝光」！店家火了怒告

他家沒冷氣12台電扇狂吹　電費曝光

家樂福爆滿！夜排8小時搶7色中衛口罩

00元紙鈔找錢被拒！驚人妙用曝　老闆娘：一定留起來

雷雨彈開炸9縣市大雨特報

「爽訂1萬元外送」再取消訂單！鑽漏洞吃霸王餐

更多熱門

相關新聞

南韓口罩解禁！即日起可「無限制」購買

南韓口罩解禁！即日起可「無限制」購買

南韓政府宣佈，從今（12）日起全面解禁口罩公賣制，讓口罩重新回歸市場機制，不管任何人都能在超商、藥局、超市無限制購買口罩。對此，國務總理丁世均（정세균）警告，面對新冠肺炎（COVID-19）疫情，嚴禁壟斷、囤貨等投機行為，否則日後將嚴格取締。

墨西哥病逝者爆量　無奈「挖墳趕舊客」堆疊白骨

墨西哥病逝者爆量　無奈「挖墳趕舊客」堆疊白骨

中國亂判「哈薩克不明肺炎」　兩國關係冰點

中國亂判「哈薩克不明肺炎」　兩國關係冰點

護理師爆「桃機採檢站」環境差...沒天花板、沒空調

護理師爆「桃機採檢站」環境差...沒天花板、沒空調

沖繩美軍61人染疫　封鎖普天間機場漢森營

沖繩美軍61人染疫　封鎖普天間機場漢森營

關鍵字：

居留證境管新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

快訊／抓到了！染愛滋女移工凌晨落網

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

陳建州道歉「真的是時候了」！

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

5年來影響生活！她發36歲送養文

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

39歲陳冠希變這樣！真實模樣現形

南蛇纏漁網枉死！男童見狀難過哭了

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

長太像以為走丟　她牽陌生狗回家

更多

最夯影音

更多
李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！
女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面