整夜都可見！木星、土星下週達「衝」離地球最近、最亮

▲木星、土星與23年來最亮彗星一起「鬥鬧熱」。（圖／台北市立天文館提供）



記者許展溢／台北報導

一顆名為C/2020 F3（NEOWISE）彗星，在今年7月劃過天際，台灣民眾在7月中旬前的日出前朝著東北東、7月中旬後的日落後朝著西北西方向，就可以用肉眼看見。天文館表示，不僅有彗星，木星和土星也將在7月14及21日相繼達「衝」的位置，離地球最近、最亮，且整夜都可見。

天文館表示，今年4月剛被發現的NEOWISE彗星（編號C/2020 F3）在7月上旬通過近日點，其亮度達到1.7等，是繼1997年海爾─波普彗星之後，北半球所出現最亮的彗星。預測7月中旬將可在黃昏時於西北方地平線上見到它的蹤跡，非常適合使用雙筒望遠鏡進行觀察。

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天文館指出，木星與土星則會在7月14、21日相繼達「衝」的位置，不僅離地球最最近、最亮，而且整夜可見；平常難得一見的水星也將在22日到達「西大距」，現身在日出前的東方天空。天文館表示，7月正是今年最適合觀賞這三顆行星的絕佳時機，此外，23年來北半球所見最亮的彗星NEOWISE，更是絕不可錯過的天空亮點。相關天象的詳細資料請參閱天文館網站「網路天文館-天象預報」

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