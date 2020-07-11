整個七月晚上抬頭都能看「NEOWISE彗星」天文館：日出看東北東、日落看西北西

▲NEOWISE彗星 。（圖／翻攝國家太空中心臉書）

記者崔至雲／台北報導

2020年最亮的彗星！一顆名為C/2020 F3（NEOWISE）的彗星，在今年7月劃過天際，天文館指出，台灣民眾在7月中旬前的日出前朝著東北東、7月中旬後的日落後朝著西北西方向，就可以用肉眼看見。

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▲▼七月看彗星，上圖拍攝地點為阿里山測站，下圖為基隆潮境公園。（圖／中央氣象局提供）

天文館指出，NEOWISE今年3月份首次接近太陽時被美國NASA的NEOWISE衛星發現。它在接近太陽後倖存下來，並將在下周到達其軌道上離地球最近的點。NEOWISE在7月份保持肉眼可見，在北半球的人們可以在這個月的大部分時間的黎明和黃昏時捕捉到這顆彗星。

▲NEOWISE彗星。（圖／台北市立天文館提供，觀測員李合峰於北宜公路二格頭公園拍攝）

天文館解說員虞景翔建議民眾，該彗星是跟著太陽走，在7月中旬前的日出前朝著東北東、7月中旬後的日落後朝著西北西方向，就可以用肉眼看見，但因該彗星只能在太陽升起、西下短短半小時看見，因此若想要看得更清楚，可準備雙頭望遠鏡。

另外，虞景翔也建議，觀測彗星時，需選擇天氣好的時候觀測，而該彗星因仰角很低，建議民眾選擇高地且沒有遮蔽物的地方觀測，將可看到1至2度亮度的NEOWISE彗星。

▲彗星。（圖／中央氣象局提供）

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