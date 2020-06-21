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天文館今下午2點起發1萬支日食扇　大小朋友佔滿位搶看日環食

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▲▼台北天文館日環食活動。（圖／記者許展溢攝）

▲台北天文館日環食室內解說活動。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

錯過就要再等上195年的天文盛事日環食，預計今（21日）下午2點48分起陸續在台灣部分縣市登場，台北市立天文館今下午2點開始在室內外舉辦日食觀測活動，時間不到中午，現場已有許多家長帶著小朋友搶著佔位。天文館表示，這次準備了1萬支食扇，2點開始會在大門口發放，已有不少人陸續詢問，就怕搶不到。

天文館指出，本次日環食從非洲內陸至西太平洋，整個亞洲幾乎都在可見食的範圍，台灣位於環食帶上，全台食分皆超過0.92（月面掩入日面的視直徑比）。以台北為例，食分為0.937，可看到遮蔽日面達91.7％的日偏食，而中南部部分地區位在寬47公里左右的環食帶上，遮蔽日面可達97％以上，食分超過了0.99。

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▲▼台北天文館日環食活動。（圖／記者許展溢攝）

▲▼天文館室內解說活動位置已被許多民眾搶先佔位。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台北天文館日環食活動。（圖／記者許展溢攝）

由於下一次發生環食帶大範圍覆蓋台灣的日環食，要等到將近200年之後的2215年了，天文館今天特別舉辦日食觀測活動，入場人數比平常還多，室內擺放超過200張椅子，因沒有人數限制，加上到時站著一起聽解說的大小朋友將會擠爆整個大廳。天文館表示，民眾可以一同到現場免費參加台灣的世紀盛事。 

▲▼台北天文館日環食活動。（圖／記者許展溢攝）

▲天文館日環食室外觀測活動。（圖／記者許展溢攝）

天文館說明，日食觀測活動自下午2點起，在後門大型停車場開始進行觀測。配合日食觀測活動，2點起會在正門口開始發放1萬支日食扇，發完為止，線上轉播暨現場解說活動，一樣在22點起於中庭開始。另外，中華郵政臨時郵局，同時在中庭近正門處開始天象郵票相關服務。若無法到場的大小朋友，也可透過線上直播網址一起參加。

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