看不到日環食也要看日偏食！台北近千人撐傘排長龍等著進台北天文館

▲台北市立天文館贈送1萬支觀賞日環食的「食扇」給民眾，外頭的民眾為了進場，排隊繞了天文館一圈。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

錯過就要再等上195年的天文盛事日環食，今（21日）下午2點48分起陸續在台灣部分縣市登場，台北市立天文館今下午2點開始在室內外發放食扇，只是中午開始就湧入許多人潮，在豔陽下排隊，兩點一到，人潮已經繞了天文館一圈，讓不少人民眾直呼太誇張、無法想像，讓來晚的民眾嘆氣說，根本不用排了。

由於下一次發生環食帶大範圍覆蓋台灣的日環食，要等到將近200年之後的2215年了，天文館今天特別舉辦日食觀測活動，現場解說，入場人數比平常還多，許多民眾一早就搶先進室內卡位。為了搶拿食扇觀看的民眾，超多爸爸媽媽帶著小孩一起在室外撐傘排隊，只是人潮比預期的還多，讓超多人說太誇張，根本沒有盡頭，是要排到何時？還有人說不用排了，整個無法想像。

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天文館準備了十台望遠鏡在室外，吸引不少民眾圍觀，拿到食扇的民眾則開心的和親朋好友研究，如何使用，等待日環食到來的一刻。不過，天氣實在太熱，許多人利用食扇狂搖動吹涼，形成有趣的畫面。天文館提醒民眾若眼睛有開過刀，或其他症狀，拿到食扇都不建議使用觀看。