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火辣太陽下DIY日環食觀測神器！民眾狂嘆：天文館好久沒這麼熱鬧了

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▲▼台北市天文館日環食活動。（圖／記者許展溢攝）

▲日環食觀測活動還沒開始人潮湧現，民眾在太陽下排隊等進台北天文館拿「食扇」。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

夏至今（21日）到來，台灣有機會看到難得一見的日環食，台北市天文館今下午2點起在室內外舉辦活動，免費發放1萬支日食扇，時間還沒到，現場擠滿排隊人潮。《ETtoday新聞雲》直擊到不少民眾在室外區等待，完全無懼火辣太陽，有民眾DIY觀測神器「針孔成像」興奮表示超期待。更有人說，天文館好久沒這麼熱鬧了。

▲▼台北市天文館日環食活動。（圖／記者許展溢攝）

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▲民眾在台北市天文館外排隊。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台北市天文館日環食活動。（圖／記者許展溢攝）

▲小朋友親手組裝望遠鏡，期待看到日環食。（圖／記者許展溢攝）

錯過就要再等上195年的天文盛事日環食，今下午2點48分起陸續在台灣部分縣市登場，天文館特別舉辦日食觀測活動，準備1萬支「食扇」，2點開始會在大門口發放，不到中午大小朋友就在豔陽下排隊，室內座位區一大早就被佔滿。

有母女開心的向《ETtoday新聞雲》指出，平常有空就會和家人到天文館看看，裡面設施、環境其實都很棒，很可惜有時根本像包場，超冷清，10個人都不到，難得這次能看到日環食，沒想到天文館可以有這樣的盛況，真的是多虧這活動。不少人則說，為了日環食，今天是第一次到天文館。

▲▼台北市天文館日環食活動。（圖／記者許展溢攝）

▲▼民眾DIY觀測神器，熱情跟記者分享如何觀看。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台北市天文館日環食活動。（圖／記者許展溢攝）

從事金融業、平常超愛天文的民眾在室外無懼超烈太陽，拿起紙箱、白紙和黑色膠帶DIY「針孔成像」觀測神器，熱情的和記者分享如何觀看，開心的表示超期待看到。有媽媽自備望遠鏡，在室外讓小孩親手組裝，等待日環食到來，希望小學階段的兩個兒子能多了解科普的世界。

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