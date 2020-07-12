藍綠兩天王「淘心合作」推廣步道遊　創造城市新連結

▲鄭文燦、候友宜「淘心合作」推廣兩市步道遊。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園、新北兩市長鄭文燦、候友宜，為推動兩市串連的登山步道，12日共同前往新北市福源山登山步道健走。鄭文燦表示，疫情解封後，市府啟用跨域合作步道，舉辦「O2gether新北X桃園步道遊．淘心一起走」登山步道串聯活動，淘為「桃園」；心則是「新北」，象徵兩市「淘心合作」藉由步道串聯，創造城市新連結。

▲▼鄭文燦、候友宜「淘心合作」推廣兩市步道遊。（圖／市府提供）

鄭文燦說，桃園市及新北市有不少跨域合作，此次以跨域串聯、低碳、近山3大主軸，藉由桃園市龜山區的「青龍嶺登山步道」、「大棟山登山步道」及「福源山登山步道」與新北市「大湖山步道」及「石灰坑山步道」的串聯，創造城市新連結。未來市府會持續與新北市合作，完善各項步道設施及標誌，共同為打造跨域風景區努力。

鄭市長指出，市民朋友可從龜山石雲寺出發，由「石雲山步道」接「福源山步道」，再健行至新北市的「大湖山步道」，沿途除了可望見北台灣生命線大漢溪之外，亦可看見群山巒疊，並在405高地可遠眺桃園及新北的景色，可謂景色優美的秘境，歡迎喜歡小百岳的山友們到來，在每日生活中感受到近山的樂趣。

包括立法委員蘇巧慧、桃園市議員林正峰、林俐玲、陳雅倫、郭蔡美英、新北市議員洪佳君、廖宜琨、蘇泓欽、新北市長侯友宜、觀光局長張其強、桃園市政府觀旅局長楊勝評、水務局長劉振宇、龜山區長呂緣、新北市鶯歌區長施明慧、樹林區長王坤南、新北市登山會及桃園市長青登山會代表均一同出席活動。

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