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桃園霸王餐女「正面曝光」！棄單12次爽吃　店家火了怒告

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記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園龜山一名年約20歲女子連續11天使用外送平台點餐，卻惡意棄單吃免錢餐點，讓店家吸收成本，沒想到她11日再次使用同一手法棄單，但老闆娘直接跟著外送員上門錄影抓包，才讓這名女子的正面曝光。

該名女子利用外送平台的機制，拿到餐點後立刻投訴「送錯餐點」，拿回點餐的款項，讓炸物店老闆娘氣炸，「每天都取消訂單，理由都是送錯餐點，怎麼每天都是您的餐點送錯呢？」

沒想到，女子11日又故技重施點了8樣餐點，跟外送員確認餐點後，回家再次以送錯餐點退款，但全程都被外送員、老闆娘錄影存證。

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▲▼桃園霸王餐女「正面曝光」！棄單12次爽吃　店家火了怒告。（圖／東森新聞）

▲▼女子本想對店家提告，聽到對方有錄影便求饒。（圖／東森新聞）

▲▼桃園霸王餐女「正面曝光」！棄單12次爽吃　店家火了怒告。（圖／東森新聞）

沒想到，女子竟惡人先告狀，跑到店內喊要告老闆娘，但得知對方手上握有錄影證據後，瞬間軟化態度求饒，讓老闆娘無奈地說，「今天我放過妳，妳會改嗎？如果會改上禮拜就收手了，公司不處理沒關係，我跳出來處理」，「我真的拿妳沒辦法，只能曝光妳，給過妳機會了。」

據《東森新聞》報導，老闆娘表示，女子刻意的行為不符合邏輯，損失的金錢是另一回事，但已經影響到他們的營運，決定堅持提告。

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▼桃園霸王餐女11日再次想吃霸王餐。（圖／東森新聞）

▲▼桃園霸王餐女「正面曝光」！棄單12次爽吃　店家火了怒告。（圖／東森新聞）

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