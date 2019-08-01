火鍋吃1015元！男友掏1千女出50　他拿找零買飲料「引爆分手導火線」

▲小倆口為了零錢鬧上分手一途。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者張嘉晏／綜合報導

即使只是幾十塊零錢，也會有人很在意心情問題。一對情侶日前吃火鍋結帳時，男方出了1千元，女方則是拿出50元零錢要付剩餘的15元。結果隨後男方趁著女生在通話時，順手把剩下的35元拿去買飲料，女友知道後卻大發雷霆，不滿男友沒有事先告知，兩人還因此要鬧分手。

一名網友在PTT男女版發文，他表示朋友日前萌生了和女友分手的念頭，原來是因為小倆口晚上去吃火鍋，總共吃了1015元，男方這時拿出1千塊但沒有多餘零錢，因此女生掏出了50元付剩下的15元。結完帳後，女方因為在講電話，男方就在此時把找回的35元零錢拿去隔壁買了飲料，不料此舉卻引發女友極度不滿。

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據原PO轉述，朋友的女友之所以會這麼生氣，是因為朋友事先沒有告知就直接去買，並非在意區區35元的零錢，「男生整個覺得無言，覺得連這種事也要吵很累。」原PO事後也站在第三人的角度發言，他認為有先告知的話的確比較有禮貌，但是為了這種事情吵架也是蠻無聊的，因此想聽聽其他鄉民的意見。

▲分手示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此有部分鄉民認為女生太扯，紛紛勸分手，「我很難相信會因為這樣吵架」、「1015出50還敢吵？我建議不要分，因為會害到別人」、「還想15元吃一餐啊」、「女的太扯，還是她是在意沒幫她買一杯」、「莫名覺得好笑」、「現在不分也是幫別人養老婆」、「女友：50只是先借你好嗎」。

然而也有人認同女方說法，男友趁著女生不注意就偷跑去買飲料，應該要講清楚再行動比較尊重人。不過也有人認為，女生就算不開心也還是可以好好溝通，男生若知道女友很在意，也可以當作是先借用就好，不需要為此大吵大鬧。

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