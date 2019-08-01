　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

火鍋吃1015元！男友掏1千女出50　他拿找零買飲料「引爆分手導火線」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

50元硬幣、50元銅板。（圖／記者陳俊宏攝）

▲小倆口為了零錢鬧上分手一途。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者張嘉晏／綜合報導

即使只是幾十塊零錢，也會有人很在意心情問題。一對情侶日前吃火鍋結帳時，男方出了1千元，女方則是拿出50元零錢要付剩餘的15元。結果隨後男方趁著女生在通話時，順手把剩下的35元拿去買飲料，女友知道後卻大發雷霆，不滿男友沒有事先告知，兩人還因此要鬧分手。

一名網友在PTT男女版發文，他表示朋友日前萌生了和女友分手的念頭，原來是因為小倆口晚上去吃火鍋，總共吃了1015元，男方這時拿出1千塊但沒有多餘零錢，因此女生掏出了50元付剩下的15元。結完帳後，女方因為在講電話，男方就在此時把找回的35元零錢拿去隔壁買了飲料，不料此舉卻引發女友極度不滿。

請繼續往下閱讀...

據原PO轉述，朋友的女友之所以會這麼生氣，是因為朋友事先沒有告知就直接去買，並非在意區區35元的零錢，「男生整個覺得無言，覺得連這種事也要吵很累。」原PO事後也站在第三人的角度發言，他認為有先告知的話的確比較有禮貌，但是為了這種事情吵架也是蠻無聊的，因此想聽聽其他鄉民的意見。

▲分手,失戀,不合,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲分手示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此有部分鄉民認為女生太扯，紛紛勸分手，「我很難相信會因為這樣吵架」、「1015出50還敢吵？我建議不要分，因為會害到別人」、「還想15元吃一餐啊」、「女的太扯，還是她是在意沒幫她買一杯」、「莫名覺得好笑」、「現在不分也是幫別人養老婆」、「女友：50只是先借你好嗎」。

然而也有人認同女方說法，男友趁著女生不注意就偷跑去買飲料，應該要講清楚再行動比較尊重人。不過也有人認為，女生就算不開心也還是可以好好溝通，男生若知道女友很在意，也可以當作是先借用就好，不需要為此大吵大鬧。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
快訊／林昶佐驚傳退出時代力量！下午1點記者會說明
伴娘「車頭燈開超亮」！3分之2半球掉出來…網傻眼：新娘太勇敢
車友約夜跑！「地表最速重機」自撞斷3截　騎士噴飛35m肢體扭
北卡藍保時捷被拖吊「5秒墜毀」！碳甲司機慘叫…賠到哭出來

關鍵字：零錢,情侶,分手,帳單,PTT

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／鬼門開後2天往生…阿嬤出殯棺材抬不動！2兄弟一路跪拜「阿母原諒子不孝」

全台第1間「手搖店」究竟是誰？網友答案一面倒…在台灣已絕跡！

校門口驚見「一片桃色大軍」！10↑外送員擠好擠滿...他一看傻眼：時代變了

超狂小一女兒「巧克力換同學金手鍊」！爸無奈曝幕後真相：算有教好嗎...

女孩北漂打拼！正妹主管好心收留…回家一看「衛生習慣」傻了

當兵1年10個月　老鳥回憶「入伍第一天」超震撼...睡前崩潰：第一次哭了！

柯文哲確定組黨！網嘆「優勢消失」…看黨名驚呆：ＯＯ有危險了

影／淚灑關東橋！新兵見伙食「我能活到退伍？」　體重88→57kg…媽：你是誰？

鬼月逛夜市！「路上被叫名」她轉頭瞥白影…回家秒高燒　廟公一看：被卡了

快訊／教育部勒令南榮科大108學年第二學期停辦！因籌不到1億資金

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

不怕弄丟！他DIY「超巨大」悠遊卡 捷運成功嗶卡...網笑：怎麼儲值？

鬼月逛夜市！「路上被叫名」她轉頭瞥白影…回家秒高燒　廟公一看：被卡了

快訊／教育部勒令南榮科大108學年第二學期停辦！因籌不到1億資金

鬼門開30個禁忌一次看！朋友叫別只轉頭...搭末班車「最陰子時」被跟回家

贈獎／日本超人氣貼圖王 反應過激的貓三周年特展來囉!

高鐵紀念品超萌！限量車模型16時首波開賣　高鐵迷搶起來

北一女74年來首位男校長接任　陳智源：教育生涯最高榮譽

火鍋吃1015元！男友掏1千女出50　他拿找零買飲料「引爆分手導火線」

人妻想買衣服「電話中拗錢成功」：記得先裝可憐！　老公現身回應了

烤玉米攤前通話「我跟媽共吃」！紙袋一翻開…老闆秒炸催淚彈　5句暖哭他

「交出來就可以走了」　親媽拒讓嫁出去女兒持娘家鑰匙：對妳們太仁慈

快訊／柯文哲組黨　蔡英文籲團結護主權：良性競爭讓民主更深化

北韓1周連2射！美方稱未違背對川普承諾　還在等無核化談判重啟

Fed金融海嘯後首度降息1碼　中經院：難以完全解決貿易戰問題

高雄「條紋賓士妹」醉撞石墩！臨檢警急閃躲避　上前見她淡定滑手機

分析師：降息是屈於川普的壓力　聯準會該感到羞愧

信誼球場聯手高爾夫雜誌　9月30日辦業餘最高檔賽事辦

騎士高速逆撞車截肢求償千萬　「只能被撞或等待奇蹟」判免賠

快訊／時代力量林昶佐退黨　下午1點記者會說明

地價稅該誰繳？831大限前移轉　苦主就是誰

5汪鑽鐵門「屁股翹一排」搖尾逼視　網笑翻：到底看到了什麼

生活熱門新聞

全台第1間「手搖店」是誰？網友..

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接..

林志成批館長鬧笑話

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5..

10點開搶！台虎全航線單程50..

護理師「咖啡泡半小時」神展開

薪水全賠開瓶費　KTV員工淚求..

他PO文公審外送員　對話曝光風..

小一女巧克力換同學金手鍊！爸曝..

透明藍生物「肚子塞爆10元」　..

淚灑關東橋！新兵見伙食「能活到..

流水席只看這道？賓客秒吞：誰打..

校門一片桃色大軍　他愣時代變了

飛機窗口下「神秘半圓按鈕」　曝..

更多熱門

相關新聞

全台第1間「手搖店」是誰？網友答案一面倒

珍珠奶茶紅到國外去，而春水堂和翰林茶館更為了「誰先發明了珍珠奶茶」一事告上法院，甚至爭了10年之久。對此，一名網友31日便在ptt上好奇詢問「第一家手搖店」，引發網友熱烈討論。

柯文哲確定組黨！網看黨名：ＯＯ有危險了

當兵1年10個月　他回憶入伍第一天

男友愛抓奶她怨不尊重　他檢討感情被砲爛

友人點名「女神黃捷失戀」因「批韓國瑜爆紅」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

她吃藥睡死　起床「手被蟑螂咬」

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！

韓暖男演員性侵「被判刑5年」！

全台第1間「手搖店」是誰？網友答案一面倒

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接力生成

正妹主管收留北漂女　一看衛生習慣傻眼

吳淑敏懷孕5個月嫁國標舞世家老公

24歲網紅女醫箱屍　前男友認了

林志成批館長鬧笑話

郭柯合加這關鍵兩人　鍾小平：這4個合起來是氫彈！

更多

最夯影音

更多

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面