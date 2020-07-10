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阿婆搭公車「不按鈴反暴怒」：捷運都免按　神邏輯驚呆全場...司機超哀怨

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▲▼ 公車（圖／記者劉維榛攝）

▲阿婆神邏輯，捷運都不用按鈴！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

公車駕駛開車除了要眼觀四面、耳聽八方，還要有通靈的本領？ 一名女網友笑稱，日前搭車時，明明已經過站，有一位阿婆才口頭說要下車，甚至還責怪司機，「捷運都站站停，根本不用按下車鈴...」讓原PO超傻眼。文章曝光後，底下網友搖頭直呼，「司機還要當通靈王，還真辛苦啊」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》傻眼驚呼，「現在開公車的司機大概要有會通靈的體質？」原來日前原PO搭車時，司機已開過站，一位阿婆忽然大聲嚷嚷「要下車」，還反過來怪罪司機沒有主動靠站。

請繼續往下閱讀...

原PO還原當時情況，其實阿婆早已準備好要下車，卻沒有主動按下車鈴，加上當時也沒人要上下車，因此司機當然沒停站。神扯的是，阿婆還氣PUPU當眾抱怨，「捷運都站站停，根本不用按下車鈴...」此話一出，讓現場乘客再度傻眼。

▲▼ 公車司機通靈（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友也看傻！（圖／翻攝爆怨公社）

「阿婆～捷運上沒有下車鈴可以按，好嗎？」原PO在心裡憋笑，接著貼出一張萬年哏圖，「下車請先按鈴，司機不會通靈！」文章曝光後，底下網友笑歪，「司機以後要紅布矇眼手搖鈴開車，邊開邊問這站有沒有人要下車」、「捷運站過站也找不到車長」、「沒有捷運之前，阿婆搭公車時到底是怎麼下車的呢」、「兩種鈴的功能不一樣啊，公車的鈴是讓妳下車，捷運鈴是讓妳被趕下車」、「看過上下車公告～司機不會通靈，請勿用眼神招車」。

留言串中，釣出一名司機苦主分享，「我是公車司機，我曾經被一個阿婆罵說：我做人不老實！她半票是八元，她投了十塊，要我找錢，我回說：公車不找零，就被罵了」。

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