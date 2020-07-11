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覆艇她狂叫救命！陸戰隊2士官落水還清醒　第一時間喊「先救女生」

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▲▼海軍陸戰隊99旅進行漢光預演時，「特戰突擊橡皮艇」疑因海象不佳翻覆，4人落海2命危。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲陸戰隊覆艇意外造成2死1命危。（圖／記者黃子倩翻攝） 

記者許力方／綜合報導

海軍陸戰隊99旅膠艇3日在左營海域進行聯合登陸作戰操演翻覆2死1命危，上士陳志榮、上兵蔡博宇不幸殉職，中士「龍哥」阿瑪勒道卡杜昏迷，9日國防部在國軍「莒光園地」播出紀念影片悼念2位國家英雄，當中同艇的士官不捨還原翻船第一時間，曾聽到陳志榮和龍哥高喊「先救女生」。

國防部9日在莒光園地特別播出「勇猛剽悍永遠忠誠陸戰隊」專題影片，紀念國軍痛失2位英雄，訪談中，陸戰隊99旅步2營步6連士官長鄭世揚首先喊話，「志榮、博宇這次任務辛苦你們了！你們都是火力排的菁英一員…」他說，陳志榮是火力排副排長一員，每一次訓練都算是要求嚴格的副排長，也是師資。

▲▼覆艇她狂叫救命！陸戰隊2士官落水還清醒　第一時間喊「先救女生」。（圖／翻攝華視莒光園地）

▲▼吳永智還原覆艇瞬間，2士官落水第一時間喊「先救女生」。（圖／翻攝YouTube／華視莒光園地）

「他真的是我這一輩子認識最勤奮最老實的人！」上兵顏奕賢談到蔡博宇難掩哀傷，直說每次收假回來，蔡博宇都會問他「奕賢回來囉？六日過得怎麼樣？」下士吳永智也哽咽地說「陳志榮在排上都很照顧我們弟兄，有問題都會主動來問我們，找出我們的問題，能跟他在同一個艇上真的很光榮…」

還原翻艇現場，吳永智說，第一時間「（在水裡）起來的同時我就聽到，我們的艇長陳志榮跟中士阿瑪勒大喊『請先救艇上的其他女性同仁』，沒有顧慮到自身安全…」同艇受輕傷的中士陳若盈也回憶，當時覆艇時一落水，她最靠近兩位學長，當下一直喊救命，因為吳永智也在前面，兩位學長就請吳永智趕快救她。

士官長鄭世揚說，尤其陳志榮，在覆艇時，一樣秉持著陸戰隊不放棄任何一位隊員，大聲疾呼「先救其他人」！軍方認為，覆艇第一時間，艇長陳志榮沒有選擇自救，心心念念其他艇員的安危，大聲疾呼提醒隊員「先救其他女性同仁」導致失去自救的黃金時間，犧牲自己、奮不顧身的精神令人敬佩。

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