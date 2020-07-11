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慶生完回家續攤…他與國中少女纏綿！友旁邊觀看狂偷錄　竟上傳國外AV網

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▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲小花酒後與男網友發生關係，卻被偷拍，影片甚至外流至國外AV網站，氣得報警。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／苗栗報導

苗栗一名14歲國中少女小花（化名）與呂姓男網友、徐姓男子一同赴PUB喝酒慶生，怎料，小花與呂男喝開，直接回家發生關係，徐男不但目睹全程，還將用手機錄下，上傳國外網站。對此，苗栗地院審結後，依無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判徐男3月徒刑，得易科罰金9萬元。

判決指出，整起事件發生於2018年11月7日，呂男當天生日，便邀約小花、友人徐男一起到PUB酒吧慶生，結束後，3人說好一起到呂的住處續攤。到家後，小花與呂男便發生關係，徐男則待一旁全程看完，甚至拿起手機偷拍錄下，直到小花發現自己與呂男性交過程，出現在國外A片網站時，傻眼報警。

法官勘驗相關事證確認徐男犯行，也認為徐男此舉已造成小花心理恐慌、不安全感，身心備受煎熬，考量徐男犯後坦承一切，最終判他3月徒刑，得易科罰金9萬元；至於呂男與小花性交一事，被依與14歲以上未滿16歲之女子為性交罪起訴，但案經審理後，苗栗地院判呂男無罪。

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