邀年輕妹車內躲雨…載回家「無套硬上」挨告！　2寶爸稱：她腳開開是性暗示

▲林男邀朱女、朱女的好友小君到車內躲雨，他見朱女先行離去，藉口將小君載回家性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名林姓人父開車巧遇朱姓友人以及年輕女子小君（化名）躲雨，便邀兩人進車內躲雨，同時間聊著小君與男友感情不順之事，後來朱女另外有約而先行離席，林男主動表示可順路載小君回高雄，沒想到他卻將小君載回家性侵得逞，辯稱是小君腳開開合合誘惑他。案經台南高分院審理，林男遭判3年6月，全案可上訴。

判決指出，整起事件發生於2019年5月5日下午，林男當時先把孩子帶回父母住家，並請小君到自己住處等待，怎料，林男送完孩子後，卻回住處開始與小君「聊天」，兩人甫認識第一天，林男就直接問小君有無意願交往，遭拒絕後，他下秒便強壓小君開始狂吻，強行硬上；小君見無力阻止林男，只好受迫表示「戴上保險套，可當一夜情」，但是林男不理會，直接沒戴就上場，因小君尿道發炎，林男見過程中小君痛苦不堪，才肯作罷，事後小君以手機定位確認林男住家位置後，便報警處理，揭開林男惡行。

林男辯稱，小君有同意可發生一夜情，過程中聽到小君說有尿道炎、會痛，馬上停止動作，此外當時小君坐在客廳時，把外套脫下來露出無肩衣服，腳開開合合，他想說小君是在誘惑，一開始並沒有和小君發生性行為的想法。

▲林男才認識小君第一天，就提出交往的想法。（示意圖／免費圖庫pixabay）

小君則說，案發當天她到林男家中坐坐，只是要等林男送完小孩就直接離開，怎料，林男卻突然坐下問她「要不要交往」，被她立刻拒絕後，林男竟拉她到房間喊著「去看我們未來的房間」、「你坐坐看我們的床舒不舒服？」，下秒整個人撲上，林男不但對她說「今天沒有得到你，就不讓你回家」、「今天要小君的人，否則小君的心就會跑到單戀的男朋友那裡」，還問「想不想要小孩，能不能射進去」，過程中她不斷大叫、爆哭，林男仍不理會她，沒戴套直接硬上，直到她說自己患有尿道炎，林男才停手。

朱女證稱，當天她與姐姐有約，就先行離開現場，而小君則是原本約會臨時取消，正打算坐計程車回家，不過林男不但慫恿說自己要去高雄，可以載小君去，孰料，小君卻傳訊息給她，「我覺得自己好髒」、「我被他硬上」、「他說要去高雄辦事是騙我的」、「我努力掙扎了也哭的不要不要的」、「他不放過我」等語，向她訴說性侵一事。

對此，法官認定林男犯行，林男甫認識小君，卻以如此追求手法，造成小君精神上的陰影及痛苦，犯後還無悔悟之心，考量他目前獨自扶養2名孩子，維持家庭經濟狀況，一審台南地院林男被依強制性交罪，判3年6月，案經上訴二審，台南高分院維持原判，全案仍可上訴。

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