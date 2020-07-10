分手裝鬼嗆「祂現在怨氣很深」　前男友私密照傳友人逼復合

記者黃翊婷／綜合報導

楊姓男子與小琳（化名）過去是男女朋友關係，後來兩人分手，他不滿女方處理胎兒的方式，數度傳訊息恐嚇，內容包含「你們兩個害死一個生命，祂現在怨氣很深」、「我有妳的裸照」等等，事後挨告恐嚇危害安全罪等3罪，被台南地院法官判處120日，得易科罰金12萬元，緩刑2年。

▲楊男透過手機傳訊息或郵件恐嚇小琳。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關）

判決書中提到，楊男2019年7月21日上午11時許透過手機上網，傳送一封寫電子郵件給小琳，內容提到，「你們兩個害死一個生命，祂現在怨氣很深，你們兩個要為你們所做的事付出代價」；同年8月25日中午2時許他改用臉書傳訊息給女方，強調手上握有裸照，「我要讓妳難堪很簡單」。

3日之後，楊男見小琳沒有反應，於是傳訊息給對方的女性友人，同時附上一張在2019年3月間拍攝的私密照片，「繼續躲，準備公開」，並請友人代為轉告。小琳得知朋友收到自己的私密照片，這才相信前男友是來真的，於是趕忙前往警局報案。

▲兩人曾是情侶。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本案無關）

楊男落網後對於上述行為皆坦承不諱。台南地院法官認為，兩人以前曾是男女朋友關係，楊男分手之後想要挽回，加上不滿小琳對胎兒的處理方式，竟然數度傳訊息恐嚇，還把竊錄的非公開活動照片傳給女方友人，為達目的不擇手段，可見法治觀念薄弱，應給予相當的非難。

法官接著指出，考量到楊男犯後坦承犯行，也當庭向小琳致歉，且積極成立調解，並依約完成賠償，整體而言犯後態度尚屬良好，加上沒有其他前科紀錄，最後依恐嚇危害安全罪等3罪判處拘役120日，得易科罰金12萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。