撒3000萬架衛星設備！他盜錄節目訊號…轉給非法機上盒　判賠電視台1300萬

▲男子參與數位侵權犯罪集團，自架3000萬衛星設備機房，盜錄13家有線電視業者節目內容，再轉至非法電視數位機上盒業者。（圖／本報資料照，下同）

記者陳羿妏／新北報導

刑事局電信偵查大隊於2018年破獲一起非法盜錄侵權事件！一名王姓男子於北中南租下3間民宅設置訊號機房，先是截取13間有線電視台的節目訊號，盜錄完畢後再轉至非法電視數位機上盒業者，造成13間電視台損失至少283億元。對此，日前新北地院審結，王男不但遭判刑1年，還得賠償1300萬元，全案仍可上訴。

判決指出，王男於2015年1月間認識一名陸籍人士何康寧，並且參與何的數位侵權犯罪集團，從事生產製造及運營數位機上盒業務，以每個月3萬元至7萬元不等的酬勞，擷取13家業者發送的數位訊號，快速傳送全台消費者及境外雲端伺服器，避免發生收視戶收視滯後現象，藉此提高消費者租買機上盒意願。

而提告的13家電視台業者包含，超視、壹傳媒、TVBS、八大、三立、東森、年代、緯來、非凡、中天、福斯、國家地理頻道，直到2017年4月間，他們發現市面上有販售未經授權，卻號稱可以看他們電視節目的「安博盒子第3代藍芽智慧電視盒」，報警處理後，才揭開整起事件。

▲甚至在屋頂上還架設著重達500多公斤的衛星接收器，警方不排除嫌犯背後有集團操控。

檢警調查指出，王男在租下的民宅內架設衛星訊號接收設備、強波器、轉碼器，把有線電視、衛星電視的訊號轉成網路訊號，接著將有線電視、衛星電視、中華電信MOD、世足賽等節目內容，提供給各式電視盒、手機APP、網頁等頻道使用，每個月收入至少上百萬。

據了解，王的機房設備成本超過3000萬元，每個月還得繳交房租、有線電視費、衛星接收費、電費等費用，維護的費用相當龐大；不過警方透露，在查獲機房切斷設備時，知名的電視盒「安博盒子」就有訊號中斷的情況，不過隨即又有新的備援訊號接上，因此會持續針對類似的機房進行追緝。

▲盜錄的節目內容中，也包含2018年最熱門的世足賽轉播。

13家電視台主張，王男行為造成電視台損失至少283億元，要求王男應分別付每家業者500萬元的賠償金。對此，王男坦承犯行，但法官認為，其行為已侵害他人之著作財產權，對著作權人潛在市場利益侵害非小，也影響我國保護智慧財產權的國際聲譽及影視相關產業發展，此外，王犯案時間長達3年多、侵害著作權的數量眾多，就個人獲利即有百萬，集團利益更為龐大，審酌後，刑事部分判刑1年，民事部分則13家得各賠100萬元，全案仍可上訴。



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