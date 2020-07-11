「改善暈眩」治療師二度硬上！人妻苦忍全程搜證　完事搶衛生紙…驗DNA自救

▲小蕙只是想改善暈眩症狀，卻遭洪男以治療名義性侵。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名人妻小蕙（化名）因長期暈眩，經友人介紹後赴中醫接受洪姓治療師的氣功推拿，俗稱調氣的民俗療法。治療過程中，洪男卻藉機性侵小蕙，事後小蕙為了取得證據，返回診所後再接受一次療程，忍住洪男的侵犯，取得關鍵衛生紙、錄音證據，揭開整起事件。日前高雄高分院審理後，將洪男判刑5年，全案可上訴。

判決指出，2015年10月間小蕙第一次接受調氣治療，而洪男卻見兩人獨處一室，趁機拉小蕙的手去撫摸下體，還硬上得逞，事後，小蕙自覺遭受性侵害，且本身患有憂鬱症，情緒變得低落、自我封閉，直到女兒察覺有異，追問後，同年12月25日報警處理。

不過，3天後，小蕙為了「蒐集證據」再度回到中醫診所，第二次療程洪男再度性侵小蕙。洪男完事後，用衛生紙把用過保險套包住，放入口袋內，另抽一張衛生紙擦拭小蕙下體，而過程中小蕙隱忍不發一語，並用手機全程錄音；療程結束後，小蕙立刻衝出診間，向洪妻告狀，同時還拉扯洪男的褲袋，取得衛生紙，並報警送醫驗傷，經檢驗後，確認衛生紙、小蕙的胸罩皆沾有洪男的DNA。

▼小蕙奔出診間，強扯洪男褲袋，取得衛生紙。（示意圖／非本案紙團／記者陳羿妏攝）

洪男辯稱，小蕙的指控皆是「不可能發生的事」，因為診療室為開放空間，只有200公分的木板隔間與天花板之間還有很大空隙，沒有封死，外面可以聽到診療室裡的聲音，調氣時門也沒有關，太太隨時都會進來診療室。

對此，法官勘驗相關事證，認定洪男犯刑，且小蕙回憶事發經過時，仍是痛苦不堪，持續有負面情緒，審酌後，高雄地院一審依依對受照護知人利用權勢及機會性交罪、對受照護之人利用機會性交罪，判洪男有期徒刑5年，案經上訴二審後，高雄高分院維持原判，全案仍可上訴。



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