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萬安43號演習7月14日登場　將不實施人車管制及疏散避難

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▲萬安43號演習，將於7月14日下午1時30分至下午2時止，不實施交通管制，人車也不用疏散避難。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲萬安43號演習，將於7月14日下午1時30分至下午2時止，不實施交通管制，人車也不用疏散避難。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

2020年軍民聯合防空（萬安43號）演習訂於2020年7月14日13時30分至14時實施，13時30分發放緊急警報，發放音符為1長音、2短音，長音15秒、短音5秒、長短音間隔5秒，連續3次，共計115秒；14時發放解除警報，發放音符為1長音90秒。本次演習警報發放後，不實施交通管制，人車也不用疏散避難。

苗栗縣警察局表示，此次演習項目包括防情傳遞及警報發放；演習時，所有車輛、行人不實施管制，各機場、港口及車站的飛機、船舶、鐵路、高速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛；各商店、住戶也不必熄燈、疏散避難及關閉門窗，以避免造成人員群聚、增加疫情的風險。

演習除發放警報外，國家災害防救科技中心（NCDR）將利用「災害訊息廣播平臺」，於演習開始時發送簡訊到演習區域內所有3G、4G行動電話，並在下午2時發送演習結束的訊息，敬請民眾多加留意。

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