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長江中下游發布「洪水紅色警戒」　湖北第三大湖「水位創歷史新高」

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▲▼長江中下游發布「洪水紅色警戒」　湖北第三大湖「水位創歷史新高」。（圖／中新社）

▲長江中下游水位持續升高，許多建築遭水淹沒。（圖／中新社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸暴雨災情持續，長江中水位不斷升高，長江水利委員會水文局10日對鄱陽湖湖口附近江段、鄱陽湖湖區發布「洪水紅色預警」，指多地已超過警戒水位，未來幾天仍會有0.5至1公尺的漲幅，應特別注意防範。

長江水利委員會水文局10日升級發布鄱陽湖湖口附近江段、鄱陽湖湖區洪水紅色預警，並繼續發布長江中下游幹流城陵磯至漢口江段、大通以下江段、洞庭湖湖區、水陽江洪水橙色預警。

▲▼長江中下游發布「洪水紅色警戒」　湖北第三大湖「水位創歷史新高」。（圖／中新社）

水文局指出，受持續強降雨影響，長江中下游幹流監利以下江段、洞庭湖七里山站、鄱陽湖湖口站水位持續上漲，且均已超過警戒水位，預計長江中下游幹流城陵磯至南京江段、洞庭湖湖區、鄱陽湖湖區水位未來幾天仍有0.5至1.0公尺左右的漲幅，鄱陽湖湖口附近江段將漲至保證水位附近。

《央視新聞》11日也報導消息，受強降雨影響，湖北第三大湖泊「長湖」的水位持續上漲，截至11日上午8點，長湖水位達到33.47米，超保證水位0.47米，比2016年的歷史最高水位33.46米高出0.01米，防汛形勢嚴峻。

為因應長湖水位創高，荊州市防汛部門已對沙市區、紀南文旅區下達馬子湖、勝利垸分洪預通知，按照預案，待省下達分洪令後，將立即執行。

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