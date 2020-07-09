陸華南水災未波及台商　陸委會：盼受災民眾重建家園

▲大陸華南地區受暴雨襲擊，災情頻傳。（圖／翻攝上游新聞）



記者曾俊豪／台北報導

大陸華南地區近期受到特大暴雨襲擊，導致長江中下游水災頻發，受災省份與人數不斷攀升。對此，陸委會今（9日）代表政府對當地災情表達關懷之意，希望受災的民眾平安健康，受損的家園得以早日重建。至於是否有台商受到災情波及，陸委會則表示，就目前了解，台商所在地方，並沒有災情傳出。

大陸長江流域及華南豪雨不斷，防洪壓力上升。官方監測顯示，長江從洞庭湖口的湖北監利到出海口的上海，沿岸水位全部超過警戒線，甚至6月以來的雨量，已超過發生大型洪災的1998年同期。

對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正指出，大陸水災一爆發，陸委會就透過海基會表達關切，截至目前為止，台商所在地方，並沒有災情傳出。

他表示，由於極端氣候的影響，中國大陸近年來頻發連續暴雨，造成長江流域一帶的嚴重災害，陸委會都持續關注災情的狀況，並代表政府表達關懷之意，希望受災的民眾平安、健康，受損的家園得以早日重建。

邱垂正強調，陸委會會持續透過包括海基會在內的相關管道，了解在大陸生活的台商與台生，他們是否受到災情衝擊，以提供必要協助。

▲陸委會對大陸華南水災表達關懷。（圖／記者曾俊豪攝）