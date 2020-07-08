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洪災肆虐！沖毀陸明代500年古橋　武當山五龍宮等130處文物告急

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▲▼黃山市鎮海橋被洪水沖毀。（圖／取自澎湃新聞）

▲黃山市鎮海橋被洪水沖毀。（圖／取自澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸華南地區省分面臨洪災威脅，官方連發一個多月豪雨預警，在不斷沖刷下，繼安徽明代古橋樂成橋遭沖壞後，7日上午，另一座堪稱「國寶級」的中國國家級重點文物保護單位—黃山市屯溪鎮海橋（明代老大橋），也遭洪水沖毀，該省文物局專家已到場勘查，希望能修復這座有近500年歷史的古橋。

大陸國家文物局通報稱，今年6月以來多地發生洪澇地質災害，據不完全統計，截至7月7日下午16時，南方11省份有130餘處不可移動文物因洪災受到損失，一些文物單位受損嚴重。

▲▼黃山市鎮海橋被洪水沖毀。（圖／取自澎湃新聞）

▲黃山市鎮海橋原貌。（圖／取自澎湃新聞）

在此之下，全中國大陸已有至少6座被重點保護的古橋，遭到沖毀，包括上述的鎮海橋、樂成橋，以及四川阿壩州全國重點文物保護單位達維會師橋、省級文物保護單位蒙古伸臂橋、哈爾橋、阿斯久橋等。

文物局進一步指稱，湖北武當山五龍宮龍虎殿，湖南朱家大院、體仁堂、龍山里耶瞿家大院和吳楊支祠等古建築，因洪水房屋倒塌嚴重，汛期文物安全形勢較為嚴峻。

▲▼武當山。（圖／記者陳政錄攝）

▲湖北知名道教聖地武當山上部分建築，也因為連日豪雨，面臨倒塌風險。（示意圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，黃山市屯溪鎮海橋（明代老大橋）始建於明嘉靖15年（1536年），維安徽省現存長度排在前20的大型古石拱橋之一，層級屬於比省級保護還高的國家級重點文物保護單位，因此該橋遭沖毀後，也引起中共官方的格外重視。

7日下午，已有該省文物局專家到場勘查古橋水毀情況，國家文物局也表示關注。專家表明，由於原老大橋測繪資料完整，原樣恢復不存在技術問題。

事實上，數百年來該橋一直命運多舛。明代，徽州富商建造鎮海橋毀於水患後，清代程于謙捐資670萬貫重建；清代1884年，該橋四座橋墩受損，徽商與百姓再次重修。

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