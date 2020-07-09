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陸20世紀最大洪災！所有水利「豆腐渣工程」全垮...4150人死亡

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▲九八抗洪。（圖／翻攝自微博）

▲1998年洪水是大陸建國以來災情最慘重的一年。（圖／翻攝自微博）

實習記者周依儒／綜合報導

大陸華南地區自2日以來持續下特大爆雨，造成長江中下游水災頻發，受災省份與人數逐步攀升。據大陸官方檔案記錄，距離上次最嚴重的長江水災是發生在1998年的「長江大水」，當時的災情遍及全境29省，一共造成4150人死亡、2.23億災民，且所有水利工程低劣的建築物都倒塌，也被時任總理朱鎔基痛斥「豆腐渣工程」，也成為「豆腐渣工程」一詞的由來。

每年6月至8月是大陸最大的汛期時間，據悉，在6月時因為雨勢過大，鄱陽湖和洞庭湖的水系都爆發洪水，因此兩個湖的洪水流入長江，導致長江水位超過警戒水位。而從官方檔案記錄顯示，1998年的洪災除了南方的長江出現了8次洪峰外，就連北方的嫩江和松花江也出現特大洪災。

▲九八抗洪。（圖／翻攝自微博）

▲大陸九八洪災官方動員共800多萬人參與救災，解放軍和武警部隊調動多達66個師旅和武警總隊，總兵力27.4萬，動員救災人力裝備規模都創下史上最高紀錄。（圖／翻攝自微博）

當時的洪水災情遍及大陸29省，其中農田受災2千多萬公頃、倒塌房屋685萬間、損壞房屋1330萬間、死亡4150人、災民人數累積2.23億人，經濟損失也達到2551億人民幣。而所有省份裡又以江西、湖南、湖北、黑龍江、內蒙古和吉林為受災最嚴重的地區。

為了搶救災情，中國派出了解放軍和武警部隊27.4萬人力、民兵預備役部隊500萬人，再加上民間自願的人力，共計動員了800多萬人協助賑災，另外中國官方也動用了大量飛機、直升機、車輛和舟艇，創下救災規模最高記錄。長江大水的起因則歸咎在水位升高、濫墾濫伐和氣象異常，也有人將大部分責任怪在當時貪官污吏過多，導致許多建築物都是「豆腐渣工程」，遇水即垮，因此在當時「豆腐渣工程」也可以用來形容包庇、貪汙工程的政府官員。

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