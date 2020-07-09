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影／江西洪水「5秒沖垮別墅」　整棟「沉入水中」消失！

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記者蔡紹堅／綜合報導

大陸暴雨災情持續，江西上饒鄱陽縣一棟三層別墅8日下午被洪水沖垮，從目擊者拍攝的影片內可以發現，別墅的一樓已經被洪水淹沒，接著整棟房屋開始朝著一旁傾斜倒塌，不到5秒就完全沉入水中，畫面相當嚇人。

根據《南方都市報》報導，鄱陽縣油墩街鎮人民政府相關負責人表示，截至8日晚間，當地共有4棟樓房被洪水沖垮，均為兩層或三層小樓，被沖垮的樓房主要位於該鎮荻溪村和港湖村，「沖垮前，樓內人員均已提前轉移到安全地帶。」

負責人指出，由於當地水位仍在上漲，不斷往室內漫進，目前無法進行後續清點及重建，「現在我們主要任務是救援，要把附近5個行政村所有被困群眾都轉移到安全地帶。」

負責人還說，當地政府已組織消防、公安、武警、藍天救援隊等5支救援隊、10艘船在各村內搜救被困群眾，暫時未有人員傷亡。

據中國天氣網消息，7月7日8時至7月8日8時，江西北部部分地區出現暴雨或大暴雨，南昌、九江和上饒等局部地區特大暴雨。統計顯示，上饒市鄱陽縣蓮花山鄉在7日至8日間降水量達547.2毫米，相當於北京一年的降水量。

鄱陽縣官方已將防汛Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級，正在全力搶險救災，轉移受災群眾。

▼房屋傾斜後快速沉入水中。（圖／翻攝南方都市報）

▲▼影／江西洪水「5秒沖垮別墅」　傾斜後「瞬間沉入水中」消失！。（圖／翻攝南方都市報）

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