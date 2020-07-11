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江啟臣下令北市12區黨部做「這件事」：高雄補選是國民黨起死回生的一戰！

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▲國民黨主席江啟臣出席「台北市12區黨部主任委員聯合授證典禮」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨主席江啟臣出席「台北市12區黨部主任委員聯合授證典禮」。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市委員會於11日舉辦「台北市12區黨部主任委員聯合授證典禮」，黨主席江啟臣致詞表示，高雄補選是國民黨起死回生的一戰，更是反攻的機會，雖然經歷重大挫折，但沒有悲觀的權利，唯有團結從地方基層服務做起，重拾人民對藍營的信心，高雄一戰，國民黨人人有責。

江啟臣表示，國民黨從年初到現在，經歷很多挫折，但只有面對才有改變，在此時黨最需要的就是地區主委在第一線為黨打拚，唯有全黨團結這樣才有可能再次得到民眾支持，中央可以「扁平」，地方要「加厚」 ，靠關心基層、接地氣、服務地方就可以做到加厚地方。

江啟臣表示，高雄正面臨下一個挑戰，作為一個在野黨，沒有悲觀的權利，只有繼續打拚的勇氣跟努力，「面對高雄補選，這是我們起死回生的一戰，給我們反攻的機會」。他請現場12區主委，雖然遠在台北，仍需一票拉一票、每天回家打電話，高雄這一戰，國民黨人人有責。

江啟臣說，打過仗的人都知道，上一場戰役的失敗，不代表下一場也會失敗，外界質疑國民黨失去了核心理念，但是他們別忘了，中華民國是國民黨開創的，中華民國憲法中所寫的就是核心價值與理念，至今國民黨仍秉持的根本大法就是中華民國憲法，堅持自由、民主、人權、民有、民治、民享，這就是國民黨的核心價值。

江啟臣表示，九二共識與兩岸關係亦同，正視中華民國存在才有「一中各表」，自從馬政府時期「實踐」九二共識八年之久，前後共簽署了23項協議，國民黨的核心論述必須堅定的捍衛，不容有人扭曲、偷竊，並冠上不一樣的名字，自己人更不該懷疑國民黨的價值。

台北市黨部主委黃呂錦茹表示，如今的執政者把公義，把民主踩在腳下。但國民黨接連慘敗後，沒有人敢站出來，今天仍有黨員願意接任黨部主委，國民黨還有希望。江啟臣對基層非常重視，上任後提出四大改革方向，包括兩岸論述、組織再造、青年參政、財務健全，將對國民黨未來具有重要影響，況且國民黨沒錢買媒體、沒錢經營1450網軍，只能自救。

國民黨團書記長蔣萬安則表示，雖然高雄的罷免案國民黨失敗了，接下來不只是全黨面對補選、議長補選、2022、2024台北市都扮演著「「火車頭」的角色。至於兩週前的立院抗爭，經由一次一次的抗爭，藍營會不斷的蛻變、進化，需要大家的支援，無論什麼議題，不分男女老幼，希望地方基層、各區黨部都當他們的後盾。

蔣萬安說，危機時刻只要做到「團結」兩字，就能克服一切，但是「團結」每次都在講，能不能做到才是真的，未來還要靠所有人的努力，全黨一定要支持江啟臣推動的改革。

「黨部主任委員聯合授證典禮」由江啟臣親自頒發派任書，北市12個區黨部新、續任主任委員到場受證，既有士林區林政毓主委等6位新任主委，亦有內湖區蘇鈺英等6位續任主委，新人與舊友都有，市黨部的黨務在有衝勁、有經驗的均衡佈署下，必能展開新局、順利推動工作、達成未來的政治任務。

▲國民黨主席江啟臣出席「台北市12區黨部主任委員聯合授證典禮」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨「台北市12區黨部主任委員聯合授證典禮」。（圖／記者羅婉庭攝）

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